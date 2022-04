Какво споделиха три компании за бизнес климата в Бургас

Кои са привлекателните характеристики в бизнес климата в област Бургас?

Какво ви липсва или бихте променили в бизнес средата в региона на Бургас, каква препоръка бихте дали на националната или местната власт?

Какви последствия очаквате във вашия сектор и конкретно за вашия бизнес вследствие на войната в Украйна?

, регионален мениджър на офис в Бургас, Scale FocusБизнес средата в Бургас се развива и бележи значителен прогрес в последните години. Все повече технологични компании отварят постоянни или временни офиси в града и региона, като Scalefocus беше първата от тях, която реши да действа в мащаб и цели да пресъздаде условията за работа на IT компаниите в столицата. Подобни инициативи, не само в IT сектора, получават силна подкрепа от общината и влияят положително на развитието на местната икономика. Допълнителен фактор, който привлича квалифицирани специалисти към града и региона, е благоприятната среда, която създава условия за постигане на добър баланс между личен и професионален живот.От ключово значение за развитие на бизнеса е не само намирането на опитни професионалисти, но и обучението на квалифицирани специалисти. Гимназиите в града предлагат качествено средно образование, но висшето образование в Бургас все още не е предпочитаният избор на завършващите с отличие гимназисти, които се насочват предимно към университетите в София, Пловдив и Варна. За да се измени тази тенденция, смятам, че са нужни, първо, промени в учебната програма на университетите, за да пасва на съвременните бизнес нужди, второ, по-добро популяризиране на самите учебни заведения, модерната им учебна база и възможностите, които предоставят, и трето - повече активно участие от страна на бизнеса в учебните процеси.Именно по тази причина Scalefocus активно си партнира с гимназии и университети в града, като води стажове, обучения и създава инициативи, насочени към повишаване квалификацията на бъдещи млади професионалисти. В Бургас стартирахме и първата "Scalefocus академия" през 2019 г. като безплатна образователна инициатива, която цели да дава практически знания и умения на хора без професионален опит в IT сферата.Ситуацията в Украйна е една трагедия за човешкия род и нашето съвремие, което предизвиква сериозно разместване и в технологичния сектор. IT специалистите, които напускат Украйна и Русия и търсят временно или постоянно установяване в България, могат да компенсират част от недостига на квалифицирани кадри в сектора у нас, ако се създадат административните условия това да се случи. От друга страна, конфликтът предизвика пренареждане на бизнеса, като много технологични компании преместват развойните си центрове или технологичните си проекти от Украйна и Русия към България. Очакванията ми не са за голям ръст, тъй като непосредствената ни близост до конфликта е силно рисков фактор, заради който при едно разрастване на военните действия ще се окажем в среда, несъвместима с ефективното развитие на бизнес.