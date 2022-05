Опаковка под наем: Как успешно рециклират бутилки в Скандинавието

Възможност за постигане на добри резултати е депозитната система, развита успешно в редица страни начело със скандинавските, където се постигат впечатляващи резултати - над 90% заминали опаковки за рециклиране от определени видове. Основната идея е проста - при покупката на дадена напитка плащаш за бутилката депозит и ако я върнеш където трябва, си получаваш парите обратно.

Как се справят с алуминиевите кенчета, PET бутилките и стъклото в Швеция, Финландия и Естония беше демонстрирано по време на онлайн семинар, посветен на кръговата икономика, организиран от Reloop Platform, Националното сдружение на общините и Асоциацията на еколозите от общините в България.

В началото беше Швеция

Първата появила се депозитна система на опаковки от напитки за еднократна употреба е с произход Швеция. Въведена е през 1984 г. и е един от успешните примери за развитие на кръговата икономика на местно ниво. В началото всичко започва от алуминиевите кенчета, казва Бенгт Лагерман, управляващ директор на Returpack. Целта е кенчетата да бъдат събрани и рециклирани и да се върнат обратно в обращение. В организацията с 50% участие е The Swedish Brewers Association и с по 25% The Swedish Food Retailers Federation и The Swedish Grocery Stores Association.

През 1994 г. в системата се включват и PET бутилките. През 2003 г. организацията се базира в Норкьопинг, където е сортировъчният център. Системата за събиране включва 12 000 пункта. Включени са 3160 магазина, като в тях са разположени 4260 автомата. Точки за събиране има и в къмпинги, спортни зали, места за масови мероприятия, метростанции.