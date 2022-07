Как големият бизнес може да поведе битката с изменението на климата

Инвестиране в декарбонизация

Като част от COP26 бе подета инициативата за Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) като част от UN Net-Zero Banking Alliance. Членовете й включват 450 организации, които представляват общо 130 трлн. долара (95 трлн. паунда) активи. Тези организации са се съгласили да намалят приноса си за парникови газове и изменението на климата до нетна нула до 2050 г. - със съответната отчетност на действията си, като подписалите банки определят и междинни цели за 2030 г. или по-рано, използвайки стабилни, научно обосновани насоки. Сред целите им е и да намерят начини за колективни инвестиции в технологии, които да помогнат на високоемисионните сектори да се изчистят.

Появяват се и много други съюзи, доколко обаче те ще имат основна роля за зеления преход е още трудно да се определи, но това, което е ясно, е, че финансистите започват да променят разгръщането на капитала си, за да го направят по-съвместим с целта за net zero до средата на века.

COP26 помогна да се съсредоточи световната бизнес общност върху декарбонизацията, като даде импулс за нови инвестиции и насърчи формирането на нови партньорства в процеса, смятат още от McKinsey. Предизвикателството днес се крие в това да се помогне на инвеститорите да насочат капитал към трансформации от "кафяво към зелено", при които ново финансиране от трети страни и публично-частни партньорства помагат за отключване на финансова възвращаемост.