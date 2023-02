Хазартът - светлото бъдеще на България

"През периода 2019 - 2022 имаше сериозен спад в наземните казина и игралните зали, но част от обема и оборота се пренесе в онлайн бизнеса. В онлайн сегмента имаше голямо раздвижване и бяха издадени лицензи на няколко нови оператора. Това е нормална тенденция, която е глобална. Онлайн услугите и методи за плащане през последните години се развиха значително и станаха много популярни, което доведе до значителен ръст в онлайн бизнеса във всички направления", казва Ангел Ирибозов, председател на УС на Асоциация на игралната индустрия в България (АИИБ).

Други представители на сектора посочват, че той е добър показател как се развива икономиката - ако има криза, играещите намаляват, тъй като ограничават разходите си за забавления. А миналата година е била силна за сектора не само в България, а и по света .