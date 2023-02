Ще стане ли Европа центърът на електрическите автомобили

Опонентите на мерките твърдят, че нито индустрията, нито много от самите шофьори са готови за такъв драматичен край на превозните средства с двигатели с вътрешно горене - и че стотици хиляди работни места са застрашени. "Нашето предложение е... да оставим пазара да реши коя технология е най-добра за постигане на целите ни", каза евродепутатът Йенс Гизеке от Европейската народна партия (ЕНП).

"В Германия 600 000 души работят в производството на автомобили с вътрешно горене и тези работни места са изложени на риск", заяви той. Групата на ЕНП предупреди за "ефектът на Хавана" - европейците да продължават да карат стари коли, работещи с гориво, след като продажбите са забранени, защото не могат да намерят или да си позволят електрически.

Реакциите на пазарите

"Докато други световни региони стимулират своя път към мобилност с нулеви емисии, Европа се опитва да регулира пътя си - и дори това не се прави по хармонизиран начин", обяви главният изпълнителен директор на Volvo Group Мартин Лундстед. Това води до покачване на цените на електромобилите с шеметни темпове през последните седмици. Tesla Inc. повиши цените с до 6000 долара на автомобил този месец след подобни увеличения по-рано тази година от Rivian Automotive Inc. и Ford Motor Co. Повишаването на разходите за суровини прави някои модели, захранвани с батерии, нерентабилни, обяви главният финансов директор на Ford Джон Лоулър пред инвеститори в началото на февруари.

Според един от най-големите производители на автомобили в Европа, Stellantis, индустрията е обречена, освен ако електрическите превозни средства не поевтинеят. "Stellantis има за цел да намали разходите за производство на електрически превозни средства с 40% до 2030 г.", каза главният производствен директор Арно Дебьоф. Производителят на Fiat, Peugeot, Citroen и Opel планира да произвежда все по-голям дял от частите си и да оказва натиск върху доставчиците да намалят цената на продуктите си. Stellantis планира да представи над 75 напълно електрически модела през това десетилетие и да трансформира поне някои от френските си заводи за автомобили, за да произвежда коли на ток.