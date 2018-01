Главният икономист на Световната банка подаде оставка

Пол Ромър

Главният икономист на Световната банка Пол Ромър изненадващо напусна поста си само 15 месеца след заемането му , съобщава Financial Times, като се позовава на вътрешно уведомление, разпространено до служителите на институцията.Почти веднага след поемането на позицията през октомври 2016 г. Ромър, който е един от най-известните американски икономисти, беше въвлечен в стълкновения с щатните икономисти в банката по почти всички теми – от начина, по който се изготвят докладите й, през непреклонния подход на Ромър спрямо граматиката до сериозни въпроси по отношение на използваната методология. Изданието припомня, че главният икономист е разгневил мнозина от колегите си и с грубия си характер, като в резултат на това в рамките на година е бил лишен от мениджърските си отговорности.В разпространеното до служителите на банката в сряда съобщение президентът й Джим Йон Ким посочва, че Ромър го е уведомил, че е решил да се оттегли "с незабавен ефект", и да се върне на поста си на преподавател в New York University."Пол е талантлив икономист и проницателен човек, с когото сме имали множество хубави дискусии по геополитически въпроси и теми като урбанизацията и бъдещето на работата. Оценявам откровеността и честността му и знам, че съжалява за обстоятелствата, при които напуска", казва Ким.Сред тези обстоятелства е скорошно интервю за Wall Street Journal, в което Ромър критикува методологията, използвана в престижната годишна класация Doing Business на Световната банка, и обвинява институцията в манипулиране на данните с политически мотиви, припомня Financial Times. По думите на служители в банката, цитирани от изданието, това е било в разрез с политиката за персонала й.Ромър, който отказа да коментира темата в сряда, по-късно се отрече от твърденията си. "Това не е това, което исках да кажа или мислех, че съм казал. Не съм виждал никакви признаци за манипулиране на числата, публикувани в Doing Business или в който и да е друг от докладите на банката", написа икономистът в личния си блог, предава изданието.