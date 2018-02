Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Рос Дъглас

Рос Дъглас е предприемач от Република Южна Африка, който започва професионалния си път, правейки филми за дивата природа и пишейки статии на тема околна среда. Сред значимите моменти в кариерата му е създаването на един от първите филми за свободно гмуркане с акули за National Geographic и статия на тема "Парковете на свободата в Мозамбик" за Africa Geographic. Той използва познанията си за правенето на филми при своето сътрудничеството с признатия художник Уилиам Кентридж по създаването на "9 филма за прожекция", представени в Сентръл парк в Ню Йорк, център за сценични изкуства "Барбикан" в Лондон и берлинския музей "Гугенхайм".През 2008 г. Рос Дъглас създава FNB Joburg ArtFair – първия в света фестивал на изкуствата за съвременно изкуство от Африка и най-важна годишна среща на Африканската творческа общност. Осъзнавайки влиянието на глобалното затопляне върху околната среда, Рос Дъглас желае да използва уменията си в областта на медиите и организирането на събития за насърчаване на начина на живот, съобразен с устойчивото развитие. Тъй като автомобилният транспорт е един от водещите фактори, допринасящи за отделянето на въглеродни емисии в атмосферата, той решава да създаде събитие, което да събере всички нововъзникващи технологии, радикално намаляващи задръстванията и замърсяването на въздуха в една платформа, което поставя началото на събитието Autonomy.Париж е избран за град домакин, тъй като е в сърцето на Европейския съюз, има силно развит транспортен сектор, както и политическа воля за намаляване на емисиите от транспортните средства. Първото издание на Autonomy се провежда през октомври 2016 г., а година по-късно второто издание включва 220 изложителя, 10 000 посетители и 50 града, които заедно да променят начина, по който се движим в градовете. Autonomy има спонсорски партньорски споразумения с големи компании като Renault, Engie, Uber, SNCF, ChargePoint, Allianz, OFO, SNCF и Bolloré, стратегически партньорства с градски мрежи като C40, Polis, ICLEI, градове по света и международни институции.В допълнение към ежегодното събитие Autonomy Рос Дъглас е лектор на събитието New Mobility ("Нова мобилност") и създател на лабораторията по мобилност Paris Mobility Lab, която представлява сътрудничество с SNCF за преустройството на парижката гара Gare de l’Est в нова лаборатория по мобилност заедно с партньори като Uber, Nissan, Deloitte и Engie.Рос Дъглас ще бъде един от лекторите на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на