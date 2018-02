Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Анхел Лопез Родригес

Анхел Лопез Родригез е директор на Програмата за електрически превозни средства на Барселона и изпълнителен директор на платформата LIVE – публично-частно партньорство, целящо насърчаването на градската мобилност, съобразено с устойчивото развитие в Барселона.Преди това е бил директор по мобилност и инфраструктура в градския съвет на Барселона. Работил е и по големи проекти за градските съвети на Мадрид и Барселона, регионалното правителство на Каталуня, испанската Дирекция по улично движение (DGT) и испанското Министерство на благоустройството, заемал е и управленски постове в частни високотехнологични компании.В сферата на неговата експертиза попадат управление на уличното движение, пътна безопасност и обществени транспортни системи. Той има магистърска и докторска степен по строително инженерство от Политехническия университет на Каталуня.Анхел Лопез Родригес ще бъде един от лекторите в панела "Политики, които ще стимулират развитието на електрическата мобилност. Добри практики от европейски градове"на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на