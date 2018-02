Банкерът Нобуаки Куруматани поема Toshiba

[REUTERS]

Нобуаки Куруматани



[Money Forward]

За първи път от половин век японският конгломерат Toshiba залага на външен мениджър, който да ръководи бизнеса, разтресен през последните години от финансова криза. В сряда бордът на технологичната компания обяви назначаването на Нобуаки Куруматани за председател и главен изпълнителен директор, съобщи Financial Times. В момента той е президент на японското подразделение на европейския инвестиционен фонд CVC Capital Partners и директор в японската финтех компания Money Forward.Настоящият главен изпълнителен директор на Toshiba Сатоши Цунакава ще остане в компанията в ролята на президент и главен оперативен директор. Новите назначения влизат в сила от 1 април.Създаденият преди 143 години японски индустриален конгломерат беше принуден да търси нов мениджър извън редиците на групата, след като беше изправен пред редица проблеми – от счетоводен скандал за 1.3 млрд. долара през зимата на 2015 г., през фалита на американското ядрено звено Westinghouse до разпродажбата на някои от най-добрите й активи.В периоди на финансови сътресения японските компании често се обръщат към специалисти от банковия сектор, какъвто е и Куруматани, отбелязва Financial Times. Преди да се присъедини към екипа на CVC през май 2017 г., той беше вицепрезидент на един от основните кредитори на Toshiba – Sumitomo Mitsui Financial Group, която е сред най-големите финансови институции в страната.Последният път, когато индустриалният конгломерат предаде ръководството си на външен мениджър, беше в средата на 60-те години на миналия век – тогава в екипа беше привлечен уважаваният председател на машиностроителната компания IHI Тошиво Доко, който беше натоварен със задачата да върне към растеж засегнатата от рецесията в страната Toshiba, припомня FT.През последната година технологичното дружество беше на ръба на отписването си от борсата в Токио и на несъстоятелността, след като фалитът на Westinghouse отвори дупка от 750 млрд. йени (7 млрд. долара) в акционерния му капитал. Впоследствие банкрутиралото ядрено поделение беше продадено, а състоянието на самата Toshiba се подобри осезаемо, до голяма степен благодарение на сделка за 18 млрд. долара, в която печелившият бизнес с чипове беше придобит от консорциум начело с Bain Capital, както и на приключеното през декември успешно увеличение на капитала с 5.4 млрд. долара.Доказателство за стабилизирането е й публикуваната в сряда от компанията нова прогноза за нетна печалба от 520 млрд. йени за приключващата в края на март финансова година при предишни очаквания за загуба от 110 млрд. йени, пише още FT.