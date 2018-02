Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Ян Титгат

Ян Титгат получава докторска степен по химия от Университета в Льовен (Белгия). През 1987 г. се присъединява към екипа на Umicore, където заема няколко управленски позиции (лаборатории, снабдяване и рециклиране на батерии), преди да стане част от отдела "Връзки с публични институции" на Umicore през 2012 г.На настоящата си позиция - директор "Връзки с публични институции", ЕС – Бенелюкс, той отговаря за взаимоотношенията с публичните власти по въпросите на мобилността, съобразена с устойчивото развитие, енергетиката, търговията и рециклирането.Д-р Ян Титгат е член на съвета на директорите на Recharge (Европейска асоциация за усъвършенствани акумулаторни и литиеви батерии) и EBRA (Европейска асоциация за рециклиране на батерии).Д-р Ян Титгат ще бъде един от лекторите в дискусионния панел "Бъдещето на градската мобилност: гледната точка на големите концерни" на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на