Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Пиетро Перло

Пиетро Перло завършва специалност "Обща физика" в Университета в Торино през 1980 г., където продължава своята дейност над 15 години като гост-професор.В качеството си на старши директор в Centro Ricerche Fiat той поставя началото на голям брой европейски проекти за разработка и интеграция на усъвършенствани системи за ефикасна електрическа мобилност.Автор е на над 150 технически и научни публикации и е притежател на няколко патента, довели до развитието на широкомащабни производства.През 2011 г. Пиетро Перло основава компания за интерактивни изцяло електрически превозни средства - "Interactive Fully Electrical Vehicles" (IFEVS). Членува в борда на съветниците на "Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт" на програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020", а също така е гост-професор в Московския институт по физика и технологии.Пиетро Перло е вицепрезидент на клъстера Torino e-district, който включва малки, средни и големи компании от региона на Торино, ангажирани в развитието на технологии, допринасящи за разработката на нови форми на елекромобилност и усъвършенствана роботика.