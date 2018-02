Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Ален ван Гаевер

Ален ван Гаевер работи в Европейската комисия, където се занимава с въпросите на политиката по електромобилност. В момента е ръководител на експертните групи на Европейската комисия "Услуги по електромобилност" и "Инициатива за въвеждане на екологично чисти автобуси".Преди това ръководи няколко експертни групи по въпросите на свързаното и автоматизираното шофиране. Работи по различни проблеми като поверителност и защита на личните данни, отговорност и честотен спектър.Предишният му опит е тясно свързан с интернет и телекомуникациите, където работи както в публични, така и в частни компании, в това число Cisco и Google. Работата му е съсредоточена главно върху въвеждане на нови технологии на пазара и справяне със свързаните с тази дейност бизнес, организационни и юридически предизвикателства.Ален ван Гаевер започва своята кариера като капитан във Въоръжените сили. Има магистърска степен по ""Телекомуникационно инженерство" (Кралска военна академия), а също и магистърска степен по "Бизнес администрация" от Solvay Business School (VUB).В свободното си време е зает в организацията Junior Chamber International, където е президент на Junior Chamber Antwerp. Друга негова страст е пилотирането - притежава разрешително за частен пилот.Ален ван Гаевер ще бъде един от лекторите на дискусионния панел "Политики, които ще стимулират развитието на електрическата мобилност. Добри практики от европейски градове" на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на