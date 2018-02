Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Мария Сорокина

Мария Сорокина е мениджър "Международно бизнес развитие" във Vulog - водещ глобален доставчик на технологии, свързани с услуги за споделена мобилност, включително свободно споделяне (free-floating sharing), корпоративно споделяне, еднопосочно споделяне на база на станции, както и двупосочно споделяне на автомобили.Преди да започне работа във Vulog, Мария Сорокина натрупва опит в автомобилния сектор и свързаните автомобили, работейки в PSA Group и Orange Business Services (един от глобалните лидери в сектора на М2М свързаността и IoT решенията). Във Vulog Мария Сорокина отговаря за продажбите и бизнес развитието в региона на Източна Европа и Русия.Vulog предлага независими цялостни решения от типа "софтуер като услуга" (SaaS), които позволяват на компании - доставчици на услуги по превоз, да предлагат на пазара персонализирани услуги за споделена мобилност. Решението на компанията свързва фабрично създадените системи на автомобила или инсталираната в превозното средство система на Vulog с мощна платформа за мобилност, експертна система за управление на извършваните услуги и усъвършенствани инструменти за анализ на данни. В момента технологията на Vulog прави възможно извършването на над 10 милиона пътувания на година по цял свят.Мария Сорокина ще бъде един от лекторите на дискусионния панел "Бъдещето на мобилността" на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на