Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Андерс Уол

Андерс Уол е със сериозна експертиза в областта на франчайзинга и има 18-годишен опит в създаването и развитието на международни компании, основани на партньорства и предлагащи потребителски стоки и услуги. Една от позициите, които е заемал, е тази на главен търговски директор на Baresso Coffee, където отговаря за всички франчайз партньори на компанията, както и за развитието на нейната франчайз концепция.Последната позиция, заемана от Андерс Уол, е главен изпълнителен директор на Paradis Group, където отговаря за разрастването на бизнеса на компанията чрез партньори в Дания и САЩ.Андерс Уол е магистър по бизнес администрация от института ATV Institute of Executive Education и започва работа като директор международни продажби в GreenMobility през октомври 2017 г., като отговаря за разрастването на дейността на компанията на международния пазар.