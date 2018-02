Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Екатерина Дмитракова

Като мениджър в car2go Екатерина Дмитракова отговаря за координацията на проектите в отдел "Бизнес развитие" и за оценката на пазара в Източна Европа.Car2go е създател на изцяло гъвкавото споделяне на превозни средства и пазарен лидер в този бизнес, като предлага иновативно решение за мобилност в бързо разрастващи се градски райони чрез мрежа за споделяне на достъпни и екологични автомобили Mercedes-Benz и Smart.Днес глобалният бизнес на car2go е най-голямата в света програма за свободно споделяне на автомобили с над 3 милиона регистрирани членове и автопарк от почти 14 000 превозни средства в 26 локации в Северна Америка, Европа и Азия. Изцяло електрически автопарк от 1400 автомобила е наличен на три локации (Щутгарт, Амстердам и Мадрид). По този начин car2go се явява един от най-големите доставчици на услуги в сектора споделяне на електрически автомобили.Екатерина Дмитракова ще бъде един от лекторите в дискусионния панел "Бъдещето на мобилността" на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на