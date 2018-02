Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Владислав Алексиев

Владислав Алексиев е мениджър "Продуктови комуникации" в европейския централен офис на Kia Motors във Франкфурт. Той притежава над 20-годишен опит в автомобилната индустрия. От 2014 г. е на настоящата си позиция и ръководи и координира комуникациите, в това число стратегии, свързани с алтернативни задвижващи технологии. Сред значимите постижения в неговата сфера на отговорност е паневропейското представяне на пазара на първия електромобил на Kia Motors – Kia Soul – през 2014 г.Преди това в Kia Motors Europe е заемал позиции на продуктов мениджър за различни автомобилни линии и е отговарял за представянето на пазара на Kia Ceed, Ceed GT, Venga Carens.В периода 2003–2006 г. Владислав Алексиев работи в отдел "Продуктов маркетинг" на Mitsubishi Motors Europe в Амстердам, Холандия. Той започва кариерата си в автомобилната индустрия като продуктов отговорник в Honda Motors Europe-North в Офенбах. От 80-те години насам живее със семейството си и работи в Германия.Владислав Алексиев ще бъде един от лекторите в дискусионния панел "Бъдещето на мобилността" на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на