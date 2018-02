Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Храбрин Иванчев

Храбрин Иванчев притежава дългогодишен опит в автомобилната индустрия - като ръководител на Kia Motors Corporation повече от 15 години и 10 години като ръководител на дилърската мрежа на Subaru.Като част от продуктовата линия на Kia Motors той представя на българския пазар произведен в Корея електромобил и в момента развива неговите продажби, сервизното обслужване и мрежата от зареждащи станции в нашата страна.През 2007 г. става ръководител на франчайз подразделението на Europcar в България и в момента се занимава с внедряването на Стратегията за нова мобилност на марката.Храбрин Иванчев ще бъде един от модераторите на дискусионния панел "Бъдещето на мобилността" на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на