Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Еспен Хауге
Президент, AVERE
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Кариерата му включва още управление на проекти, системно инженерство и изследване и развитие (research and development) в големи нефтени, енергийни и строителни компании, включително ABB и General Electric, както и за гр. Осло.
Еспен Хауге ще бъде гост-лектор на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.
Повече за програмата и лекторите можете да научите на
https://events.economedia.bg/event/69
2 март 2018г.
Sofia Event Center
capital.bg/emobility
E-mobility and The Future of Urban Transportation Forum
Теми в програмата:
Политики за стимулиране на чист транспорт
Бъдещето на градската мобилност
Дигиталнa трансформация в транспорта и технологични иновации
Каква икономика стои зад новата градска мобилност
Как Мобилността като услуга (MaaS), ще революционизира и промени градовете
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