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// Политика и икономика / Имена

28 фев 2018, 10:00, 297 прочитания

Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Еспен Хауге

Президент, AVERE

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Еспен Хауге е президент на Европейската електромобилна асоциация АVERE, както и на Норвежката асоциация за електрически превозни средства. Той е ангажиран с развитието на електрическата мобилност в Норвегия повече от 10 години.

Кариерата му включва още управление на проекти, системно инженерство и изследване и развитие (research and development) в големи нефтени, енергийни и строителни компании, включително ABB и General Electric, както и за гр. Осло.

Еспен Хауге ще бъде гост-лектор на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.

Повече за програмата и лекторите можете да научите на
https://events.economedia.bg/event/69


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Етикети: конференция лектор мобилност

2 март 2018г.
Sofia Event Center

capital.bg/emobility

E-mobility and The Future of Urban Transportation Forum



Теми в програмата:
Политики за стимулиране на чист транспорт
Бъдещето на градската мобилност
Дигиталнa трансформация в транспорта и технологични иновации
Каква икономика стои зад новата градска мобилност
Как Мобилността като услуга (MaaS), ще революционизира и промени градовете


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