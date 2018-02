Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Еспен Хауге

Еспен Хауге е президент на Европейската електромобилна асоциация АVERE, както и на Норвежката асоциация за електрически превозни средства. Той е ангажиран с развитието на електрическата мобилност в Норвегия повече от 10 години.Кариерата му включва още управление на проекти, системно инженерство и изследване и развитие (research and development) в големи нефтени, енергийни и строителни компании, включително ABB и General Electric, както и за гр. Осло.Еспен Хауге ще бъде гост-лектор на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на