Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Петър Курумбашев

Петър Курумбашев е член на Европейския парламент (ЕП) от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.През последната година като член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и Комисията по транспорт и туризъм в ЕП (TRAN) той работи активно за стимулирането на прехода на транспортния сектор към чиста енергия чрез насърчаването на електрическата мобилност и използването на горивни клетки и водород.През януари Европейският парламент прие доклад относно насърчаването на иновациите в областта на чистата енергия, по който Петър Курумбашев беше докладчик в сянка. По време на дебата българският евродепутат заяви, че Европейската комисия трябва да оцени огромните ползи от електрическата мобилност и използването на водород в транспорта и да насърчи финансирането на иновациите за развитие на инфраструктурата, решенията за присъединяване и съхранение на енергия. По инициатива на Курумбашев идеята за финансови стимули и насърчаване на електрическата мобилност и водород в транспорта бяха включени и в доклада на Европейския парламент относно многогодишната финансова рамка след 2020.Наскоро бяха приети и предложенията, внесени от Петър Курумбашев, по стратегията на ЕС за развитие на цифровата търговия. През изминалата година той работи и по директивата ePrivacy – предстоящата европейска регулация за защита на личните данни.В последните месеци Курумбашев е ангажиран в дебата по темата "Киберсигурност" и как публичният и частният сектор могат със съвместни усилия да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени. Курумбашев смята, че на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) трябва да бъдат възложени по-сериозни правомощия, така че тя да се превърне в една реално и успешно действаща структура в рамките на ЕС.В Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) Петър Курумбашев работи по предложените промени в европейската директива за командироване на работници и правилата по отношение на товарния каботаж.Петър Курумбашев е завършил "Изчислителна техника" в Техническия университет в София и Софийската математическа гимназия. В началото на 90-те е продуцент на тв предаване – "Ку-Ку". През 2007 г. е избран за общински съветник в Столичния общински съвет. От 2009 до 2014 г. е депутат в Народното събрание на Република България, където председателства Комисията по околната среда и водите в периода 2013-2014.Петър Курумбашев ще бъде гост-лектор на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на