Лекторите на E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum: Борислав Костадинов

Борислав Костадинов е член на управителния съвет на "ПроКредит холдинг" - Франкфурт, и отговаря наред с другото за управление на системата за опазване на околната среда и отчитане на въздействието й, връзки с инвеститорите и комуникации на групата.Той е председател на надзорните съвети на банките "ПроКредит" в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония и Сърбия и е член на надзорните съвети на банките "ПроКредит" в България, Германия и Украйна.Борислав Костадинов ще бъде един от лекторите в дискусионния панел "Инфраструктура и иновации" на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and the Future of Urban Transportation Forum, която ще се проведе на 2 март в Sofia Event Center.Повече за програмата и лекторите можете да научите на