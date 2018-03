Майкъл Блумбърг срещу цигарите

Майкъл Блумбърг вече е посветил близо 1 млрд. долара на глобалната борба с тютюна



Нова глобална неправителствена организация, финансирана от бившия кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг, ще следи дейността на тютюневата индустрия в глобален мащаб. Създаването й идва на фона на опасения от "мръсни тактики", използвани от цигарените компании по света, засегнати от намаляващите равнища на пушачите в страните от т.нар. западен свят.Новата агенция ще носи името STOP (Stopping Tobacco Organisations and Products, "Да спрем тютюневите организации и продукти") и ще бъде финансирана с 20 млн. долара от фондацията Bloomberg Philantropies на Блумбърг. Бившият кмет на Ню Йорк вече е посветил близо 1 млрд. долара на глобалната борба с тютюна, пише The Guardian.От фондацията посочват, че STOP "ще провежда агресивно наблюдение на тактиките и практиките на тютюневата индустрия за подкопаване на общественото здраве". Събраните в глобален мащаб информация и данни за поведението на тютюневите компании, особено в страните с ниски и средни доходи на населението, където тютюневият бизнес се опитва да разшири пазарите си, ще бъде публикувана на специална интернет страница.Стъпката идва след скорошните вълнения сред активистите против тютюнопушенето и в подкрепа на общественото здраве по повод инвестицията от 80 млн. долара, обявена от най-големия производител на цигари в света - Philip Morris International (PMI), в създаването на нов орган, наречен Фондация за свят без тютюнев дим, отбелязва The Guardian.От PMI обявиха, че бъдещето е в бездимните продукти, като новите цигари без горене, които може би са по-малко вредни – макар да няма достатъчно доказателства за това, както и в електронните цигари. От компанията посочват още, че фондацията е независима и се оглавява от бивш активист против тютюнопушенето от Световната здравна организация (СЗО), като ще предлага финансиране за изследователски проекти.По думите на Блумбърг, който е глобален посланик на СЗО за незаразните заболявания, това е "опит на Philip Morris да заблуди обществеността и умишлено да я дезинформира". В рамките на брифинг той обвини фондацията в промотиране на "фалшива наука, както и на фалшиви новини"."Разбирам, че тютюневите компании искат да защитят бизнеса си, но да излизат и умишлено да дезинформират хората, когато залогът са човешки животи, е нещо, което мисля, че не бива да позволяваме. Ето защо моята фондация ще вложи 20 млн. долара като начало, за да обяснява на хората какво се случва", казва Блумбърг.