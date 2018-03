Кои са лекторите в церемонията "Ресторант на годината Бакхус 2017, Acqua Panna & S. Pellegrino"

Илиан Илиев

Тема: Усещане за храна



Кулинарният фотограф и преподавател в HRC Culinary Academy в София Илиан Илиев ще сподели опита си, какво е да имаш "чувство за храна", кои са новите трендове и различни техники, които обича да използва в работата си.



Професионалният му път започва като фотограф-журналист, преди да се премести в Лондон и да започне нова кариера в сферата на комерсиалната фотография. Днес той има над 30-годишен опит в кулинарната фотография, работил е със списания, с големи търговски вериги и в сферата на рекламата на местно и на международно ниво. Публикувал е две книги, които са наградени с Best in the World от конкурса Gourmand International. Илиян Илиев работи от студиото си в Кеймбридж, а два пъти в годината води курс по кулинарна фотография.