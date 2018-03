Лекторите на Digitalk 2018: Иън Уортън

Иън Уортън е творчески директор на дигиталната агенция AKQA и автор на книгата Spark for the Fire: How Youthful Thinking Unlocks Creativity. Сред клиентите на Иън са Volvo, Formula 1 и Virgin Atlantic. До 2013 г. е партньор и художествен директор в технологичния стартъп Zolmo за разработка на мобилни приложения, а преди това работи в компанията за визуални ефекти The Mill.