Лекторите на Digitalk 2018: Айелет Ноф

С 1 млн. тегления за 48 часа мобилното приложение Yo бие рекорда на Instagram.

Преди да основе Blonde 2.0 Айелет работи като маркетинг директор в компанията за 3D дизайн на облекло Browzwear. Днес тя е едно от най-известните лица в PR сферата. Водещ е на предаването Startups Around the World’ по израелския i24 News и е автор на статии за Forbes, The Next Web и VentureBeat.

Айелет Ноф е съосновател и изпълнителен директор на PR агенцията Blonde 2.0. Kомпанията е реализирала редица кампании за близо 300 клиента, сред които Google, Microsoft, Hewlett-Packard, Viber и Panasonic. През 2015 г. Blonde 2.0 получи наградите за PR кампания на годината и Най-добра вайръл кампания на престижното издание PR Daily за работата си по социалното мобилно приложение Yo.Повече за лекторите на DigitalK, както и интервюта с тях, ще откриете на страниците на в. "Капитал" в следващите седмици. В специалната рубрика по повод събитието ще търсим и отговори на най-важните въпроси за социалните мрежи, изкуствения интелект, финтех индустрията, умните устройства и дигиталния бизнес.