Джак Ма се очаква да се оттегли от Alibaba в понеделник

Джак Ма ръководи редица благотворителни проекти в областта на образованието и околната среда.



Според китайски медии Ма ще представи стратегия за приемственост в управлението.

Компанията

Alibaba е създадена от 18 души начело с Ма. Най-голямата китайска компания в областта на електронната търговия сега има 66 хил. служители на пълен работен ден. Компанията имаше пазарна капитализация от около 420 млрд. долара в края на петъчната търговия. Ма също така контролира Ant Financial, която беше оценена на около 150 млрд. долара, след като наскоро набра капитал от борсата.

Съоснователят и главен изпълнителен председател на Alibaba Group Holding Джак Ма ще се оттегли от компанията за електронна търговия в понеделник и ще се съсредоточи върху филантропска дейност в областта на образованието. Това съобщиха New York Times и Financial Times. Ма, който е един от най-известните китайски корпоративни лидери, ще остане в борда на директорите и ще съветва ръководството й. Засега не е известно дали компанията ще назначи нов председател.Според The South China Morning Post обаче Джак Ма ще остане на поста изпълнителен президент, а в понеделник, 10 септември, ще представи стратегия за наследяване на управлението на концерна . Ма ще предложи в понеделник, когато навършва 54 години, преходен план за значителен период, е заявил говорител, цитиран от изданието. Той допълва, че стратегията за наследяване е част от управленски план за следващите 10 години.Ма основа Alibaba през 1999 г., през 2013 г. се оттегли от поста главен изпълнителен директор и сега е международното лице на компанията на големи политически и бизнес събития. Той е на трето място по богатство в Китай с нетно състояние от 36.6 млрд. долара по данни на сп. Forbes. New York Times цитира китайския предприемач, според когото пенсионирането му не е краят на една ера, а началото на такава.Въпреки че оттеглянето на Ма от официалната му роля е важен момент, анализатори и представители на IT-сектора смятат, че функциите му най-вероятно няма да се променят значително."Честно казано не мисля, че това е чак толкова важно. Той се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор преди 4-5 години и заяви, че иска по-млад човек да оглави компанията", казва Кевин Картър, основател на The Emerging Markets Internet.Ако новината се потвърди в понеделник, Джак Ма ще се оттегли в труден момент за китайските технологични компании. Пекин полага все по-големи усилия да регулира сектора, в който Alibaba и Tencent водят сериозна конкуренция конкуренция за клиенти.Опасността от глобална търговска война също е ново предизвикателство за китайските технологични компании, особено за тези като Alibaba, които бързо се разрастват зад граница. Освен това тази година САЩ блокира плана на Ant Financial (част от холдинга) да купи бизнеса с парични преводи на Moneygram International заради опасност за националната сигурност.