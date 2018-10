Лисальот Мънк застава начело на "Фадата"

Лисальот Мънк

[DXC]

От 1 септември Лисальот Мънк е новият главен изпълнителен директор на софтуерната "Фадата груп" (Fadata Group), която разработва решения за застрахователни дружества. Тя наследява на поста Джон Макдоналд, който пое управлението през 2016 г., няколко месеца след като създадената българи софтуерна компания стана собственост на международни инвеститори – британската група за застрахователни услуги Charles Taylor и фонда за дялови инвестиции The Riverside Co.Новият мениджър има дългогодишен опит в IT сектора и в застрахователната индустрия, като от "Фадата" посочват, че с Мънк начело компанията "ще поеме в нова, иновативна посока", без да уточняват подробности.Преди да застане начело на софтуерната група, Лисальот Мънк е била главен индустриален мениджър за Северна и Централна Европа в DXC Technology – IT компания, създадена през 2017 г. след сливането на Computer Sciences Corp (CSC) и звеното за бизнес и технологични услуги на HPE – HPE Enterprise Services. В тази си роля тя работи по идеи, свързани с дигиталната трансформация на застрахователната индустрия, като си сътрудничи със стратегически партньори като IBM, Microsoft и Amazon. Предишният й професионален опит включва позиции като главен мениджър на CSC Nordic Insurance, както и вицепрезидент на отдел Professional Services, а впоследствие и главен изпълнителен директор на TIA Technology.През 2017 г. "Фадата" разшири екипа си в София с 30%, като в началото на лятото на 2018 г. обяви планове да продължи да разширява развойното си звено в страната. За миналата година приходите на местното дружество са били 19.8 млн. лв., което е с 16.6% по-малко в сравнение с 2016 г., се вижда от публикувания в Търговския регистър годишен финансов отчет. Финансовият резултат за 2017 г. е отрицателен – загуба от 809 хил. лв., в сравнение с 2.7 млн. лв. загуба, отчетена година по-рано.