Евелин Де Лирснайдер: Тук намирам професионалисти, които спазват високите стандарти на компанията и се грижат за нейното устойчиво развитие

[Кока-Кола България]

Евелин де Лирснайдер e новият изпълнителен директор на "Кока-Кола България". Тя е част от The Coca-Cola Company от 2008 г. и работи в различни бизнес направления - търговия, маркетинг, техническо управление. Работила е в Белгия, Дания, Исландия и Австрия, като в последните години си е партнирала с три бутилиращи партньора: "Кока-Кола хеленик", "Кока-Кола Юрипиън Партнърс" и "Карлсберг".Евелин де Лирснайдер има магистърска степен като инженер по "Хранителна технология" и MBA от INSEAD, Франция. Преди да се присъедини към "Кока-Кола", е била три години част от екипа на консултантската Bain@Company, която е фокусирана върху проекти в сектора на бързооборотните стоки.В България Евелин де Лирснайдер ще работи в партньорство с Юрг Буркхалтер - изпълнителен директор на "Кока-кола ХБК България", който се присъедини към екипа в страната през миналата година."С удоволствие постъпвам на тази позиция, след като от дълго време следя отличните резултати и отговорното отношение и ангажименти на системата на "Кока-Кола" в България. Тук намирам професионалисти, които спазват високите стандарти на компанията и се грижат за нейното устойчиво развитие. Вярвам, че работата ни заедно ще успее да разгърне потенциала на "Кока-Кола" още повече, за да постигнем високите цели, които сме си поставили", коментира Евелин де Лирснайдер, цитирана в специално прессъобщение.Разширяването на портфолиото, навлизането в нови продуктови категории, предлагането на повече вкусове и варианти с по-малко или изцяло без калории на основните газирани напитки са част от приоритетите в работата на Евелин де Лирснайдер, става ясно от прессъобщението."Кока-Кола България" е дъщерно дружество на The Coca-Cola Company, която предлага разнообразно портфолио от напитки и притежава над 500 марки (за газирани напитки, студени чайове, вода, сокове и нектари, кафе, спортни напитки и напитки от соя, смути, кокосова вода и др.) в повече от 200 държави. Заедно с партньори бутилировачи корпорацията осигурява работа на над 700 хил. заети в цял свят.The Coca-Cola Company е поела глобални ангажименти за "Свят без отпадъци" и си поставя за цел до 2030 г. да събере и рециклира 100% еквивалента на генерираните от своите продажби пластмасови опаковки и кенове.Производството на "Кока-Кола" в България започва през 1965 г. - страната ни е първата в тогавашния социалистически блок, в която се произвежда напитката. Освен това надписите на бутилката са на кирилица, което е прецедент в историята на корпорацията.Днес системата на "Кока-Кола" се състои от няколко юридически лица. През 1992 г. са създадени местните офиси на "Кока-Кола България" ЕООД (дружество на The Coca-Cola Company) и "Кока-Кола хеленик ботълинг къмпани" ("Кока-Кола ХБК" - бутилира и отговаря за продажбите).През 2004 г. беше открит центърът за споделени услуги в областта на информационните технологии "Кока-Кола хеленик Ай Ти сървисис", а през 2011 - "Кока-Кола Хеленик бизнес сървисис организейшън" (център за споделени услуги в областта на финансите и човешките ресурси). През 2013 г. е открит център за споделени услуги в областта на финансите и е основана "Кока-Кола ентърпрайз шеърд сървисис" ("Кока-Кола Юрпиън партнърс").През 2017 г. "Кока-Кола ХБК" отбелязва 25 години на българския пазар. Инвестициите на компанията за този период от време надхвърлят 550 млн. евро.През януари 2018 The Coca-Cola Company откри в София регионален развоен център за информационни технологии. Целта му е да предоставя бизнес решения за корпорацията на глобално ниво с фокус върху Европа, Близкия изток и Африка. Новата структура е част от световната структура за информационни технологии на Coca-Cola, която обединява пет развойни центъра в САЩ, Мексико, Индия, Сингапур и Япония. Центърът за развитие в София е вторият по големина, обем на предоставяните услуги и брой служители в рамките на тази глобална мрежа.