Smart Cities: Смарт решенията са резултат от съвместната работа между компаниите, организациите и общините

Визитка



Сепо Хаатая е директор на Smart City Development at Business във финландския град Тампере. В момента е ръководител на мрежата за интелигентни градове Mobility Working Group of the Open & Agile. Преди това е работил 17 години за финландската компания за мобилни телефони Nokia като старши мениджър в отдела за научноизследователската и развойна дейност. Бил е изследовател в Техническия център за разследвания във Финландия (VTT).