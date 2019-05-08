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КАПИТАЛ
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// Политика и икономика / Имена

8 май 2019, 15:47, 454 прочитания

Лекторите на DigitalK: Моника Брату

Програмен мениджър в Oracle Global Startup Ecosystem

Капитал
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Моника Брату е част от Oracle Global Startup Ecosystem, която се цели в изграждането на следващата вълна от големи иноватори в света на технологиите. Според нея фокусът трябва да пада върху нова връзка между стартъп екосистемите и големите корпорации, така че да бъде насърчавано откриването на нови пътища на иновацията, по-добри възможности за работа и връзка между технологии и медии.

Брату ще бъде един от лекторите на тазгодишното издание на конференцията DigitalK, организирана от "Капитал" и фондовете LAUNCHub Ventures и NEVEQ. Тя ще се проведе на 30 и 31 май в Sofia Event Center.


Повече за програмата и лекторите можете да научите на www.digitalk.bg и www.facebook.com/digitalkcon/.


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Етикети: digitalk конференция лектор

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