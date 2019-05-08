Лекторите на DigitalK: Моника Брату

Моника Брату е част от Oracle Global Startup Ecosystem, която се цели в изграждането на следващата вълна от големи иноватори в света на технологиите. Според нея фокусът трябва да пада върху нова връзка между стартъп екосистемите и големите корпорации, така че да бъде насърчавано откриването на нови пътища на иновацията, по-добри възможности за работа и връзка между технологии и медии.

Брату ще бъде един от лекторите на тазгодишното издание на конференцията DigitalK, организирана от "Капитал" и фондовете LAUNCHub Ventures и NEVEQ. Тя ще се проведе на 30 и 31 май в Sofia Event Center.