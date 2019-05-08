Лекторите на DigitalK: Моника Брату
Програмен мениджър в Oracle Global Startup Ecosystem
Брату ще бъде един от лекторите на тазгодишното издание на конференцията DigitalK, организирана от "Капитал" и фондовете LAUNCHub Ventures и NEVEQ. Тя ще се проведе на 30 и 31 май в Sofia Event Center.
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