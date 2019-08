Лекторите на HR and Leadership Forum 2019: Евелина Атанасова

© Капитал

HR and Leadership Forum



Конференцията ще се проведе на 31 октомври в Sofia Event Center.

Д-р Евелина Атанасова е асистент професор по бизнес администрация, човешки ресурси и организационно лидерство в Brandman University в Ървайн, Калифорния. Тя има богат преподавателски опит в Ecole des Hautes Etudes Commerciales и California State University. Изследователските интереси на д-р Атанасова включват теории за управление на организацията и теории за организационно поведение.В момента Атанасова изследва стратегиите за социален нетуъркинг като начин за подобряване на индивидуалното представяне чрез разработване и използване на социалния капитал. Нейните изследвания са представени на големи академични конференции като The Academy of Management и European Group for Organization Studies. Д-р Атанасова има дългогодишен стаж в управлението на човешките ресурси като HR мениджър в българската телекомуникационна компания Vivacom.