Основателят на дигиталната банка N26 Валентин Сталф е Европейски мениджър на годината

Валентин Сталф

[European Business Press]

Съоснователят и изпълнителен директор на германската дигитална банка N26 Валентин Сталф е Европейски мениджър на годината на European Business Press (EBP). Наградата му беше обявена по време на годишната среща на организацията на европейските бизнес медии в София, домакин на която беше вестник "Капитал". В EBP членуват 40 водещи бизнес вестници и списания от 27 държави като The Wall Street Journal Europe, Les Echos, Handelsblatt, Dagens Industri и др.Сталф основава N26 през 2013 г. заедно с дългогодишния си приятел Максимилиян Тайентал и успя да я превърне в една от най-популярните финтех стартиращи компании в света и най-голямата млада фирма в Германия. Днес оценката й е около 3.5 млрд. долара, а служителите й са над 1400 в пет локации. Целта на Сталф и Тайентал е да създадат банка на дребно, която да работи по-добре от традиционните играчи в сектора. N26 оптимизира цялото банкиране на дребно за мобилната ера и дава възможност на потребителите да правят всичко през телефона си - да контролират картите си и да плащат по света без такси за транзакции, както и да изпращат преводи на приятели през контактите в телефона или имейл. Отварянето на сметка през смартфона отнема по-малко от 8 минути. Клиентите й са над 3.5 млн. души от цяла Европа, и то без компанията да има нито един банков клон. През юли компанията успя да навлезе и на конкурентния американски пазар, където работи в партньорство с местната банка Axos. Така тя стана първият подобен европейски играч в САЩ. Плановете са за разширяване на бизнеса и към други държави. Досега N26 е привлякла финансиране за около 670 млн. долара от инвеститори като Insight Venture Partners, инвестиционния фонд на Сангапур - GIC, китайската Tencent, Allianz X, Valar Ventures на Питър Тийл, Earlybird Venture Capital и Greyhound Capital. По собствените оценки но основателите, N26 привлича средно по 10 000 нови потребители на ден, а в близките години целта е да достигнат 50 млн. клиенти.Сталф е роден в австрийската столица Виена. Развива финансовия си усет по време на следването си в University of St.Gallen в Швейцария, където учи бизнес администрация и получава магистърска степен по счетоводство. Преди да основе N26, е вътрешен предприемач в инвестиционната компания и инкубатор Rocket Internet. Там развива няколко фирми в областта на мобилните разплащания като payleven и Paymill. Днес той е и в борда на Vienna University of Economics and Business. "В N26 се фокусираме върху няколко основни неща. Първо, да предлагаме най-добрите услуги и изживяване, особено на смартфони. Когато използваш N26, се чувстваш все едно използваш Spotify. И второ - да няма никакви скрити такси и да сме далеч по-евтината алтернатива", казва Сталф в интервю.EBP връчва наградата Европейски мениджър на годината от 1991 г. на базата на гласуване от страна на редактори и журналисти в медиите в организацията. Сред предишните носители на отличието са основателят на Ikea Ингвар Кампрад, председателят на борда Lufthansa Волфганг Майрхубер, Лука ди Монтедземоло от Ferrari, изпълнителният директор на Airbus Том Ендерс и колегата му от Volvo Cars Хакан Самуелсон.