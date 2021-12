Шоу и бизнес

През 2004 г. Боно се присъединява като управляващ директор към Elevation Partners, американска частна инвестиционна компания. Тя имаше портфейл от 1.9 млрд. долара и инвестираше предимно в медийно и развлекателно съдържание - по-специално разработчиците на видеоигри BioWare и Pandemic Studios, Forbes Media и социалната мрежа Facebook. През 2015 г. Elevation Partners приключи дейността си, затваряйки последната си инвестиция.

Същата година Боно стана специален партньор за TPG Growth, която инвестира в компании от САЩ, Азия и други региони. Сега компанията управлява активи за 12.5 млрд. долара в различни сектори, включително здравеопазване, потребителски стоки, медии, технологии и бизнес услуги. Портфолиото му включва Airbnb, Burger King, Cirque du Soleil Entertainment Group, Fender, Lenovo, Uber и други компании. През 2016 г. Боно става съосновател на The Rise Fund с бившия президент на eBay Джефри Скол, както и TPG Growth. Фондът Rise се ангажира със социално трансформиращи инвестиции, базирани на целите на ООН за устойчиво развитие. Те включват премахване на бедността, глада, намаляване на неравенството, борба с изменението на климата, качествено образование и здравеопазване, достоен труд, икономически растеж и др.