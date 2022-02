Кои са носителите на наградата "Еврика" за 2021 година

Фондация "Еврика" връчи традиционните си отличия за 2021 г. за най-добър млад мениджър (за 32-ри път), изобретател (31), фермер (31) и за постижения в науката (26). Кандидатите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област. Ограничителното условие е номинираните да не са по-възрастни от 35 години.

"Млад мениджър" на 2021 г. е Боряна Узунова - основател на три компании, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия. Завършила е политология и иновации в London School of Economics and Political Science и глобален бизнес и инженерство в Хонгконгския университет за наука и технологии. Съосновател е на платформа за модни брандове, произвеждащи по еко- и социалносъобразен начин - Kool and Konscious, която си партнира с над 400 компании с цел да създаде верига от оптимално производство, консумиране, изхвърляне и рециклиране на модни артикули. Kool and Konscious си партнира и със Световния фонд за природата (WWF), а Боряна Узунова е носител на Президентската младежка награда на WWF за отдаденост към защитата на дивите животни и природните ресурси.

През 2020 г. Узунова основава компанията Impakt_ID за оценяване на природния отпечатък на модни артикули на продуктово ниво и неутрализирането му от брандове и клиенти достъпно, лесно и моментно. Impakt_ID е технология, която успява да изчисли емисии на всеки произведен и закупен продукт и позволява въглеродното му неутрализиране в реално време. Impakt_ID си партнира с пет от най-големите модни компании в света и работи по премахването на въглеродните им емисии, включително и ретроактивно.

Боряна Узунова е основател и на българската платформа NOLD за селектирана мода втора ръка, директно предлагана от продавачи на техните последователи в социалните мрежи. Само за няколко месеца след създаването й са отчетени като спестени около 11 000 кг въглероден диоксид и 1.51 милиона литра вода от закупуването на дрехи втора ръка вместо нови.