Иван Михайлов оглави Американската търговска камара в България

Иван Михайлов е новият главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България (AmCham). От 2020 г. досега той беше в Борда на камарата (2020 - 2022 г.), както и част от базираната в Лвив, Украйна, компания Intellias, доставчик на ИТ услуги.

Иван Михайлов е eдно от най-разпознаваемите лица в българския IT сектор. Той е председател и на борда на "Аутомотив клъстер България", а от 2014 до 2022 г. беше директор на Visteon Electronics за България и Румъния, както и оперативен мениджър на Johnson Controls Electronics Bulgaria (2012 - 2014 г.). Има три магистратури - по "Компютърни науки" от Техническия университет - София, по "Икономика" от Софийския университет "Св. Климент Охридски", и от The Red McCombs School of Business, Тексаски университет в Остин, САЩ.

Той поема поста от Петър Т. Иванов - бивш изпълнителен директор на българския бизнес на Global US Corporation 3Com/USRobotics, Microsoft, Cisco Systems. Той стана главен изпълнителен директор на AmCham Bulgaria през май 2017, а сега отива на работа в Google Cloud.