Кои са носителите на наградата "Еврика" за 2022 година

Зад успеха на Motion Software стои и инициираното от Христо Пеев сътрудничество със "СофтУни". Най-добре представилите се програмисти в обучителната инициатива получават възможност за последващо обучение и работа в Motion Software.

В средата на 2022 г. Motion Software беше придобита от американската софтуерна компания Exadel, която е собственост на фонда за дялови инвестиции Sun Capital, а Христо Пеев оглавява отдела по иновациите. Освен това той участва в испанско-американската компания в сферата на телемедицината QMENTA, разработила алгоритъм, с помощта на който се изследват снимки от скенер на мозъка с цел да се засекат микроскопични изменения и да се поставят диагнози в много ранна фаза на заболяването, още преди появата на първите симптоми. Заедно с фондация "Стъпка за България" се включва и като доброволец в създаването на заведение за поке боул, което наема хора в неравностойно положение.

Наградата "Еврика" 2022 за постижения в науката е присъдена на д-р Александър Сираков. Той е завършил Медицинския университет - София, и от началото на 2017 г. е лекар-специализант по образна диагностика и интервенционална неврорентгенология в УМБАЛ "Свети Иван Рилски" - София. През 2021 г. придобива специалност по "образна диагностика". Има редица специализации, стажове и курсове по интервенционална неврорентгенология в Щутгарт, Париж, Новосибирск, Буенос Айрес и др. Автор е на 50 научни публикации на български и английски език, дисертационен труд, монография на български език. Участва като автор в първия в света референтен сборник за лечение на мозъчни аневризми заедно със световно признати имена в областта на интервенционалната неврорентгенология. Д-р Александър Сираков е редактор в списанията Interventional Neuroradiology, Cardiovascular and Interventional Radiology (CVIR) - Journal - направление "Невроинтервенции", JVD Neurovascular Diseases Section, Frontiers in Stroke, Frontiers of Neurology, както и гост-редактор на международен сборник на тема Advances in Flow-diversion for cereberal aneurysms. Участвал е като лектор в чужбина и България, съавтор е в ръководствата The ABC Aneurysm Casebook, The Arteriovenous Malformations and Fistulas Casebook и The Ischemic Stroke Casebook, издадени от Springer.

Д-р Александър Сираков получава съвместната награда на Фондация "Еврика" и Съюза на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема "Временно-стент асистирано койлиране" при руптурирали мозъчни аневризми с широка шийка в условията на субарахноидален кръвоизлив. Представените оригинални научно-теоретични и научно-приложни резултати са със значим принос не само за българската, но и за световната интервенционална неврорентгенологична и неврохирургична наука.