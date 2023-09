Бошко Попесков е новият изпълнителен директор на "Кока-Кола България"

В личен план Бошко Попесков има изявен интерес за подпомагане на местните общности. Преди 8 години създава заедно с брат си IT център за деца в Сърбия, който по интерактивен начин учи младежите на компютърно програмиране и дигитална креативност.

Компанията

"Кока-Кола България" е дъщерно дружество на The Coca-Cola Company, която предлага разнообразно портфолио от напитки и притежава над 500 марки в повече от 200 страни по света. Освен Coca-Cola, Fanta, Sprite и Schweppes предлага и напитки от соя, студени чайове, вода, сокове и нектари, кафе, спортни напитки, смутита, кокосова вода и други.

"Кока-Кола България" е местното дъщерно дружество на The Coca‑Cola Company и отговаря за маркетинга на продуктите на компанията, за разработването на нови безалкохолни напитки и за сиропите и концентратите, влизащи в състава на напитките. The Coca‑Cola Company и нейните 300 бутилиращи партньора заедно съставят "Системата на Кока-Кола" по света. Заедно с партньори бутилировачи The Coca-Cola Company осигурява работа на над 700 хил. заети по цял свят.

"Кока-Кола" в България

Производството на "Кока-Кола" в България започва през 1965 г. - страната ни е първата в тогавашния социалистически блок, в която се произвежда напитката. Освен това надписите на бутилката са на кирилица, което е прецедент в историята на корпорацията.

Днес групата на "Кока-Кола" в България се състои от пет юридически лица: