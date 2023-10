Физикът-суперзвезда проф. Брайън Кокс идва в София с турнето си "Хоризонти"

Шоуто дължи част от огромната си популярност и на модерните екранни технологии, благодарение на които лекцията е съпътствана от пленяващи изображения на далечни галактики, извънземни светове, свръхмасивни черни дупки и визии на най-новите теории за произхода на Вселената.

Кой е проф. Брайън Кокс

Брайън Кокс е физик и преподавател по физика на елементарните частици в университета в Манчестър и професор по обществена ангажираност в науката в The Royal Society. Работил е върху експеримента ATLAS в Големия адронен колайдер в CERN до Женева, Швейцария.

Любопитен момент в биографията му е фактът, че той е и музикант и в младежките си години се прочува като кийбордист в групите Dare и D:Ream - последната е полулярна с хита си от 80-те години "Things Can Only Get Better".

Днес проф. Кокс е широко признат като най-добрият научен комуникатор на Острова и сред най-познатите лица на физиката и в световен мащаб. Той е автор и водещ на поредици научни програми за BBC, включително The Universe (2021), The Planets'(2018), Forces of Nature (2016), Human Universe (2014), Wonders of Life (2012), Wonders of the Universe (2011) и Wonders of the Solar System (2010). Участва и в една от най-популярните поредици за космоса на BBC - Horizon, излъчвана между 2005 и 2009 г. Съдомакин е на още популярни поредици по астрономия и космология - сред които и един от най-популярните подкасти в Обединеното кралство - Infinite Monkey Cage.