Как оглавих мафията

Пораженията от лъжите за приватизацията са във всички посоки, защото демокрацията и пазарната икономика са двете страни на една монета.

Политическият ми опит ме е убедил, че няма по-наивна идея от тази да задържиш към кауза политици, които гледат единствено личната си изгода.

Срещу приватизацията се обявиха не само бившите комунисти, които на думи отричаха касовата и подкрепяха масовата приватизация. Имаше много широк фронт, който се разгърна в годините, без да си дава сметка какви поражения нанася на демократичните институции, на конкурентоспособността и на растежа на българската икономика. Пораженията отидоха във всички посоки, защото демокрацията и пазарната икономика са двете страни на една монета. Всичко, което те са, е взаимно свързано. Така че не може да си за демокрацията и пазарната икономика, за членство в евроатлантическата общност и да си срещу приватизацията. Но се оказа, че мнозина го могат.В годините след управлението на ОДС ръководството на СДС не защити сърцевината на своята политика... Думата приватизация и сред демократичните среди у нас е изпълнена с негативно съдържание, синоним е на грабеж, кражба, присвояване, подаряване, прехвърляне на част от активите на държавата на частни лица. Причините за това намирам в комунистическото раздържавяване и в масовата приватизация. Тя бе добавена в Закона за преобразуване и приватизация на държавни и обществени предприятия от Демократичната левица. Стартира през 1996 г. и протече на два етапа."През 1996-1997 г. Центърът за масова приватизация извърши приватизация на държавни предприятия чрез инвестиционни бонове. За продажба бяха предложени пакети акции от 1050 предприятия, в резултат на което са раздържавени активи в размер на 14.58% от общите активи на държавните предприятия, или 22.08% от подлежащите на приватизация държавни активи." (Данни на АПСК.) Собственици станаха всички български граждани, пожелали да участват в процеса.Масовата приватизация е безвъзмездна, тя е "прехвърляне" на държавна собственост на приватизационните фондове, срещу което държавата не получава нищо. Гражданите също не получиха ползи от нея... Ползите, каквито и да са те, са за създателите на и управителите на приватизационните фондове, които с единични изключения бяха създадени от номенклатурата на БКП и Държавна сигурност (ДС).Извършената при нашето управление приватизация не е "прехвърляне", а продаване на държавна и общинска собственост на купувача, който даде най-висока цена и най-добро предложение. Случваше се често, че пасивите - под формата на кредити от банки и заеми от доставчици надвишаваха стойността на активите. С други думи, продаваха се губещи предприятия, при това с отрицателна нетна стойност (...).Вярно е и е основателно възмущението, че много голяма част от държавните предприятия бяха закупени от номенклатурата на БКП и ДС. Защото преди това бяха натрупали първоначален капитал във фирмите за доставка и реализация на продукцията на държавните предприятия, защото бяха изнесли значително количество валута в задгранични дружества по времето на управлението на Андрей Луканов, защото бяха "назначени" за капиталисти от бившата комунистическа партия и им бяха дадени прословутите куфарчета с пари и накрая - защото правеха контрабанда по старите държавни канали. Това ние нямахме възможност да спрем, защото стана преди управлението на ОДС. От друга страна, ние не сме имали никога политически планове да "назначаваме" капиталисти. Тези измежду нас, които си позволиха да участват в приватизацията, прекрачиха изричните партийни забрани те и членовете на техните семейства изобщо да не участват във фирми (...).Очевидно няма нито един днешен политически олигарх от СДС, но да видим отблизо "престъпния грабеж" според терминологията на БСП.С решение на НС бе приета ПРОГРАМА за приватизация през 1997 г. " в условията на действащ паричен съвет и в изпълнение на споразуменията с МВФ и Световната банка". Както и за 1998 и 1999 г., тя бе приета с мнозинство от две трети от депутатите. В надзорния съвет на АП влязоха представители на всички парламентарни политически фракции. Всички контролираха какво и как приватизира тази агенция. Оттук следва, че обвинението на БСП за "престъпна приватизация" е насочено и към нейните надзорници... Престъпници са и екипите на МВФ, и външните консултанти - най-авторитетните световни фирми от бранша... Всички са престъпници - само БСП и ДС не са.Има публична информация, че прокуратурата е разследвала около 500 приватизационни сделки, но е повдигнала само няколко обвинени, отхвърлени от съда. Единичните обвинения не са търсене на правосъдие. Целта е политическа измама.Оттук не следва, че всички приватизационни сделки са протекли без нарушения. Въобще не следва, че приватизацията е справедлива - дори масовата показа, че участвалите масово са загубили, с изключение на малцина.Със своята мащабна политическа измама БСП:- Смеси комунистическото раздържавяване с извършената по закон приватизация и така прикри първоначалното натрупване на капитал на комунистическата и на ДС номенклатура.- Заблуди избирателите, че са виновни тези, които чрез приватизация спасиха страната от икономическа катастрофа.- Създаде ненавист към частната собственост и предприемачеството.- Разруши авторитета на институциите, така че да бъдат безсилни пред олигархията.- Омаскари всички.Така оглавих мафията. И се оказах собственик на половината национално богатство, разбира се, придобито от приватизацията. В хулителството, насочено срещу мен, никой не търсеше доказателства. Мнозина от участвалите в приватизацията национални и местни водачи на СДС предпочетоха да се затаят зад гърба ми, дори ме представяха за собственик на придобитите от тях активи...Прокуратурата знае истината, но я крие от обществеността - свидетелство е чувалът с нейни и на следствието призовки, който пазя в дома си. Фактите са, че нито един член на моята или на съпругата ми фамилия не е участвал в приватизацията. Нито един от моите в онези години 30 братовчеди и нито един роднина на моята съпруга. Ако имаше поне един, щяха да го разпъват на кръста до днес (...).Бившият главен прокурор Никола Филчев бе осенен със закъснение, но затова пък излезе с конкретни числа. "Какво направи Костов? С какво ще остане в историята? С приватизация на 30 млрд. държавно имущество. И колко влязоха в държавата обратно - 3 млрд. Къде са останалите 27 млрд.? У Костов и костовчета. И сега с парите си дърпа лостове, бута... В резултат на престъпната приватизация България се превърна в най-бедната страна в Европа." (Интервю в "24 часа" 2010 г.)Казаното от Филчев, спрегнато с обвиненията на Петър Стоянов, бе повторено от президента Росен Плевнелиев - "най-лошата приватизация в Европа, активи за 30 млрд. евро ние продадохме само за 3 млрд" (интервю в "Дер Щандарт" 2012 г.). Премиерът Бойко Борисов го потрети и доразви: "Над 30 млрд. лв. са откраднати по време на приватизацията в България и няма наказани." (Пред журналисти в Бургас 2017 г.)Политическата измама на БСП бе продължена от главната прокуратура и от партия ГЕРБ, което ми дава основания да ги третирам като едно цяло. За тези висши представители на държавата е задължително, преди да говорят публично, да поискат официална информация за приватизацията и да сверят числата, с които систематично мамят общественото мнение.Ще докажа по-долу, че не са го направили и са клеветели в хор.За мен е необяснимо защо нито един разследващ журналист, чието призвание е да контролира властите, не потърси отговор на въпроса: вярно ли е, че държавно имущество за 30 млрд. е приватизирано за 3 млрд., т.е. "откраднато" по красноречивия изказ на Борисов.Отговорът на този въпрос е публично даден и е на разположение на всеки (...). Дванайсет години по късно, към 31 декември 2016 г. АПСК отчита: "Общият финансов ефект от сключените сделки възлиза на US$ 12 552 млн., включително US$ 6502 млн. договорени плащания по сделките, US$ 1192 млн. поети или изплатени задължения от купувчите, US$ 4857 млн. поети ангажименти за инвестиции"...Прекият финансов ефект от приватизациятта, без поетите ангажименти за инвестиции, е US$ 7694 млн., получен от продажбата на активи, които в края на 1995 г. са оценени от Международната банка за възстановяване и развитие на US$ 5417.4 млн. С други думи, като общ процес в годините, българската приватизация като цяло е реализирала US$ 2276.6 млн. по-скъпо държавните активи. И това е направено въпреки масовата приватизация, от която не се отчита пряк финанов ефект (...).Социалистическият икономически експеримент от 1944-1990 г. и опитите за реставрацията му между 1992 и 1996 г. оставиха на българските граждани отрицателно имущество - пасивите (дълговете) превишаваха активите. Затова беше абсолютно невъзможно държавата да изплаща и несъбираемите кредити на държавните предприятия. За разлика от чешката, с която мнозина искат да правят сравнение, българската социалистическа икономика беше напълно разгромена.В тази катастрофална обстановка българската приватизация изведе страната от икономическата катастрофа, спаси значителна част от държавните предприятия и банки, направи сигурен лева, възстанови платежоспособността на страната и предпостави 10-годишен последващ икономически растеж.