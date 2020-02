Telerik Academy подготвя "холистично оформени" кадри за IT индустрията

Очакваният ръст на заетите в софтуерната индустрия в България през 2019 г. е 10%

[Telerik Academy]

Бизнесът и неволята на трудовия пазар



В средата на януари анкета на австрийското търговско представителство в България сред 88 австрийски компании в страната показа, че проблемът с недостига на кадри на българския пазар на труда, в това число и на подходящо обучени, се задълбочава. Това не е първият подобен извод - според последното проучване на Manpower Group 62% от работодателите в България изпитват трудности да попълнят свободните си позиции. Дефицитът е налице най-вече при търсенето на строители, електротехници, оксиженисти и механици, както и на хора с всякакви инженерни специалности.



Решението на такъв проблем минава през повече от една реформа - и в средното, и във висшето образование, но за обръщането им към практиката продължава да се говори в бъдеще време. Дуалното обучение, което се обсъжда от години, също е на етапа прохождане. А междувременно вече не толкова евтината работна ръка, колкото наличието на добре структуриран трудов пазар, става водещ фактор, с който инвеститорите се съобразяват при взимане на решенията си. Бизнесът в страната също не може да си позволи да чака и все повече са компаниите, които са решили сами и в степента, в която им е възможно, да се справят с проблема. В този брой разказваме за три от тях - "Либхер-хаусгерете Марица", "Нестле България" и "Телерик академия" .

Дигиталното образование трябва да стане всеобщ приоритет, смята Александра Мечкова, изпълнителен директор на "Телерик академия"



[Telerik Academy]

През 2017 г. Telerik Academy се отделя от IT компанията майка (сега Progress Software) като самостоятелна образователна организация, която започва да работи директно с компании от ИТ сектора и да предлага повече програми за обучение, включително за дигитален маркетинг, UX и UI дизайн и др. "IT пазарът вече е много по-зрял и не е склонен да прави компромис с качеството на таланта за сметка на бързото запълване на позиции. Компаниите обръщат все повече внимание не само върху отличната технологична подготовка, но и върху личностните умения на специалистите", обяснява изпълнителният директор на "Телерик академия" Александра Мечкова. Telerik Academy стартира през 2009 г. като част от софтуерната "Телерик" с цел да осигури необходите на компанията кадри, но оттогава се е разраснала многократно и сега зарежда с кадри цялата IT индустрия. "Ако през първите 7-8 години провеждахме 1-2 програми годишно, само тази година програмите са 14, а партньорската ни мрежа днес наброява вече над 80 компании", посочва Мечкова.Компании като Telerik Academy ще продължат да се радват на наплив от интерес. Очакваният ръст на заетите в софтуерната индустрия в България през 2019 г. е 10%. Прогнозите на БАСКОМ за 2024 г. е броят им да се удвои и да достигне 60 хил. души. "Към днешна дата академията покрива 10-15% от необходимите професионалисти годишно, като на junior ниво този процент е много по-висок", уточнява Мечкова.Според нея школи като тази на Telerik Academy не бива да бъдат възприемани като конкуренция на държавното образование, а като негово допълнение. Много от курсистите на компанията идват от технически специалности във водещи български университети, за да усвоят най-новите практики и да трупат практически опит. "Образователните институции предоставят фундамента, което е много важно. Не е реалистично обаче да очакваме да поддържат темпа, с който технологиите се развиват, и на всеки 2-3 години да обновяват програмите си." Според Александра Мечкова това е глобален феномен - динамиката на ИТ сектора е прекалено голяма, за да може да се интегрира в традиционното образование достатъчно бързо.Курсистите на програмата за кариерен старт Telerik Acadеmy Alpha се обучават в групи от около 40 души, които според Мечкова за такъв вид курс са сравнително малки и позволяват по-персонализиран подход. От 2019 г. компанията е въвела и нов комбиниран метод на обучение "с участието на ментори от индустрията" - с три пъти повече практика и с непрекъсната работа по проекти, които са по-близки до реалния свят на бизнеса. По този начин от Telerik Academy се надяват да скъсят времето за адаптация, необходимо на курсистите, когато започнат реална работа."Уникално при нас е и че близо 20% от програмата е насочена към развитието на личностните и комуникационните умения. Така изграждаме холистично оформен талант, който се реализира много по-бързо и успешно в дългосрочен план", описва изпълнителният директор на "Телерик академия". Допълнителен бонус от включването на представители на бизнеса в обучителния процес е това, че, от една страна, компаниите имат възможност да се запознаят с бъдещи кандидати за работа при тях по време на шестмесечния курс, а от друга страна - обучаващите се да получат представа за компаниите в сектора. "Партньорите споделят, че възпитаниците ни се интегрират с пъти по-бързо спрямо други младши специалисти, понякога в рамките на първите 1-2 месеца от започване на работа", разказва Мечкова.Обучението в Telerik Academy не е безплатно - цената е 198 лв. на месец за две години или 135 на месец, ако курсистите изберат да работят за член на партньорската мрежа на академията. Има улеснения за хората без добри финансови възможности - например приетите в програмата за кариерен старт могат да започнат да изплащат обучението в шестмесечен срок след завършването й, в който да имат време да започнат работа. "Статистиката ни го показва - 70% намират работа до 1-1.5 месеца след края на програмата, а до 6 месеца - и останалите. Освен това работим с банка партньор, която предоставя специални условия за финансиране на обучението и възможност за разсрочено плащане до 2 години", пояснява изпълнителният директор.Telerik Academy обучава по програмиране и ученици - чрез програмата "Училищна Телерик академия", в която работят съвместно с 50 преподаватели от цялата страна. През учебната 2019/20 г. са приети над 2 хил. ученици на възраст от 7 до 19 години в 102 групи в 25 града в страната. Според Александра Мечкова ключово за тех сектора в България е непрекъснатото развитие на талант на високо ниво. "Основите за това се поставят още в училище. Затова е важно и да се обърне повече внимание върху подготовката на учениците от ранна възраст и дигиталното образование да стане всеобщ приоритет. Затова и инвестираме толкова много в тази възрастова група."