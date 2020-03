Шансът за дигиталното образование

Пловдив е най-добре подготвен Според източници на "Капитал" от министерството Пловдив засега се оказва най-добре подготвен и най-напред в трансформацията към дигитално образование. Реформата на общинските училища в тази посока е започнала още преди четири години. През 2019 г. вече всички 52 общински училища са в облака - 50 избират Google G Suite for Education, а 2 - Office 365 на Microsoft. От 4000 учители в тях близо 900 са преминали през различни форми на обучение, като над 170 са сертифицираните от Google в групата на GEG Plovdiv.



Вързилова казва, че облачната платформа на Google много е улеснила и дистанционната работа на училищната администрация - опит, който може да помогне на тези училища, които сега се сблъскват с тази трансформация. "Една година ни отне в езиковата гимназия "Иван Вазов" да интегрираме цялата администрация на училището в облака. В момента училищата наистина се нуждаят от спешна подкрепа, така че това време да се съкрати", смята тя.



От миналата година в пет от общинските училища експериментално работи и утвърдената в някои скандинавски страни и в Австралия система "1 to 1", в която учениците работят изцяло на лични лаптопи, съфинансирани от училищата и родителите. "Паралелките на "1 to 1" дори не усетиха, че училището е затворено, просто продължиха да си учат", каза зам.-кметът на града Стефан Стоянов.