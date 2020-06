МВА лично за вас: Опознайте разнообразието, изберете най-доброто

Пъстрота от региони

Докато формата на обучение на MBA определя какво и как ще научите, то местоположението е също толкова важно за личностното израстване на всеки един професионалист. Кампусът е определящ за кръга от познанства, който ще изградите, както на международно, така и на местно ниво. Бъдещите кариерни цели също са от значение при избора на регион, в който да задълбочите бизнес уменията си и да започнете да ги прилагате на практика.

Близо до България

Напълно разбираемо е, че някои кандидати предпочитат да останат близо до дома по време на бизнес обучението си. Пазарът за MBA в Източна Европа и в близост до България се развива все повече, предлагайки качествено образование в региона самостоятелно или в партньорство с международни институции. Такива са Bucharest University of Economic Studies в Румъния, работещ съвместно с канадския университет UQAM, а също и CITY College, International Faculty of the University of Sheffield, чиито part-time MBA програми се провеждат в София и Солун. Въпреки регионалното си разположение, MBA програмите държат да запазят глобалния характер типичен за тази форма на обучение чрез пътувания и специализации в партньорски кампуси по света.