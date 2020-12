Конкуренцията извън САЩ променя нагласите на студентите

Тази година училището с най-добри MBA програми е Университетът в Калифорния Berkeley Haas School of Business. Това определя класацията за най-добрите MBA (Master of Business Administration) програми на британското списание The Economist. През 2018 г. университетът заемаше четвърто място. Класацията е четвъртата, която списанието прави.

Програмите се класират по два общи критерия: личностно развитие/образователен опит и кариерно развитие. И по двата критерия Haas превъзхожда останалите. Училището изпреварва 70 други университетски програми за кариерно развитие, като отбелязва силен напредък в заплащането, което възпитаниците му получават, както и най-висок рейтинг за изпълнение на целите за добра подготвеност за последващото ниво на програмата EMBA (Executive Master of Business Administration). Студентите оценяват високо приложимостта на преподаваните предмети, както и отзивчивостта на академичната общност и лекотата, с която могат да поддържат връзка със състуденти и преподаватели. Възможността за безпроблемна комуникация с академичната общност ще бъде още по-важна, тъй като вероятно пътуванията ще продължат да бъдат ограничени заради пандемията с COVID-19.

EMBA програмите дават възможност за запознанства с други изпълнителни директори от различни индустрии и държави. Доброто представяне на съвместните програми за изпълнителни директори се дължи на глобалния характер на образованието. Четири от десет програми се провеждат от училища в различни страни и континенти: