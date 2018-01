Народът срещу Facebook

ръгът на нещата, върху които имаме влияние, си остава все така малък, но сферата на нещата, които могат да окажат влияние върху нас, се разширява без ограничения и социалните мрежи не ни дават нито миг почивка. Оригиналното послание на интернет за нишови общности, човешка връзка, обмен на идеи и възможност за печалба за всеки може да не е съвсем изгубено, но отдавна не е голямата тема на глобалната мрежа.



Марк Зукърбърг започна 2017 г. с дълга обиколка на САЩ в търсене на отговори как хората живеят или работят заедно, за да разшири визията си за развитие на Facebook. За това вероятно беше късно. По същото време му се наложи да обясни дали е спомогнал за манипулация на изборите в страната. Facebook първо отричаше, а след това призна "фините и коварни форми на злоупотреба, които могат да се прилагат чрез сайта, включително опити за манипулиране на общественото мнение и заблуда на хората".

Населението на Facebook е два пъти повече от това на западното полукълбо, но все по-ясно осъзнава, че е управлявано от погрешни принципи и правила. През 2017 г. настроенията към мрежата започнаха да се променят, а през 2018 ще се види как ще продължи този тренд.

Трудно е да обичаш Facebook, но е още по-трудно да си представим живота без него. В големия интернет социален експеримент на Марк Зукърбърг всеки ден активно участват над два милиарда души. Но 2018 г. изглежда като първата, в която обещаваното приказно и печелившо бъдеще на компанията се преплита с падащата й репутация.Според проучване на The Verge, макар и толкова много хора да са в социалната мрежа, потребителите я харесват все по-малко. Около 15% от хората във Facebook в Америка миналата година директно заявяват, че не харесват сайта. 10% смятат, че той има отрицателно влияние върху обществото. Facebook и Twitter са двете най-нехаресвани компании сред шестте гиганта на интернет - Apple, Microsoft, Google и Amazon. Причината е, че Facebook има проблем с доверието на потребителите си. Клиентите на Amazon вярват на уебмагазина колкото на собствената си банка, а хората, които се въздържат от регистрация във Facebook посочват като причина именно това, че не вярват на социалната мрежа.Не е трудно да разберем защо, след като всяка от последните години изглежда все по-катастрофална от предишната, а апокалипсисът се предава (а понякога и случва) на живо в социалните мрежи. През 2011 г. Арабската пролет започна и се разпространи с надежда чрез интернет, но няколко години по-късно изборът на Доналд Тръмп в САЩ и Brexit ясно показаха, че чрез интернет много по-лесно се случват масови манипулации, отколкото масови чудеса.Светът едва ли става по-лош и агресивен, но както отбеляза The New Yorker преди година, интернет може само да усили чувството ни за безсилие. КВ края на годината бившият директор по растежа в компанията Чамат Палипития призна, че изпитва огромна вина заради начина, по който Facebook форматира живота на потребителите - в търсене на краткосрочна обратна връзка, която носи допамин. "Не става въпрос за руските реклами. Това е глобален проблем, който унищожава начина, по който хората се държат помежду си", обясни той.