Carlsberg Group търси изявени млади учени за изледователската си лаборатория

В преследване на високи цели за енергийна ефективност и нулев въглероден отпечатък Карлсберг включва и инвестиции в млади учени

© Надежда Чипева

Една от най-големите пивоварни компании в света - датската Carlsberg Group, обяви, че търси най-изявените и мотивирани млади учени, експерти и научни работници, които да привлече в работата на своята изследователска лаборатория. Тази научна общност предоставя възможност на съвременното поколение млади учени да надградят постиженията на известната лаборатория и да разработят интересни нови проекти.

Тя ще разработва иновативни предложения, които адресират предизвикателствата пред бизнеса и ще помага за осъществяването на програмата за устойчиво развитие на датската група, обявена през юни 2017 г., с мото

"Заедно към нулевия отпечатък".



Тогава Carlsberg заяви повече от амбициозни цели: преминаване на електричество от преобладаващо възобновяеми източници до 2022 г., намаляване на въглеродните емисии с 30% до 2030 г., драстично намаляване на броя на инцидентите с работници и редица други.

"Партньорствата и приносът на науката са решаващи за посрещане на световните климатични проблеми. Общността на младите учени е отлично продължение на традициите ни в областта на научните иновации и ще ни помогне да постигнем дългосрочните ни цели и амбиции за устойчиво развитие. Разглеждаме всички възможности за намаляване отпечатъка ни върху околната среда и младите учени ще имат съществена роля в това. Общността ще има за цел да идентифицира иновативни решения, с които да постигнем целите си до 2030 г. - в областта на въглеродния отпечатък и водното потребление – за едно по-добро бъдеще на

Carlsberg Group, споделя изпълнителният директор на компанията Кийст Харт.

Общността на младите учени ще бъде ръководена от изследователската лаборатория на компанията, дала на света pH скалата и пречистения щам бирена мая. Първоначалният й мандат е тригодишен и започва след официалното представяне на Световния икономически форум в Давос.

Общността ще е локализирана в изследователската лаборатория на датската компания в Копенхаген и в Цигелбрюке, Швейцария, където се намира подразделението й за доставки и снабдяване (Carlsberg Supply Company). Според сайта

Обявата за търсенето на млади учени, които да се включат в изследователската общност, може да се види тук: The best job in the world. Probably.

За Carlsberg Group



Carlsberg Group е една от водещите пивоварни компании по света с голямо портфолио от бирени брандове и други напитки. Марките Carlsberg, Baltika и Tuborg са сред най-големите в Европа. В компанията работят 42 хил. души, а продуктите й се продават на 150 пазара по света.



В България компанията е собственик на пивоварните в Шумен и Благоевград, като държи брандове като "Пиринско", "Шуменско", Somersby и др.

Компанията, която развива бизнес и в България, представи инициативата по време на Световния икономически форум в Давос през миналата седмица, където се обсъждаха големите предизвикателства на промените в климата и недостига на вода в световен мащаб. Общността на младите учени e промотирана като The best job for the world. Probably.beveragedaily на този етап става въпрос за шест позиции, като ще се търси разнообразна експертиза, свързана с целите на компанията за устойчиво развитие.