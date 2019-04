Думата имат хората, които обикновено нямат думата

Ново събитие в София ще дава глас на хората, чиито истории рядко могат да бъдат чути. "ХОРА, които обикновено не говорят пред ХОРА" (People Who Usually Don’t Lecture) е международен формат, в който няколко души от първо лице разказват какви са съдбите им и какво ги вълнува. Става дума за представители на най-различни професии, обществени слоеве и образование. Събитието, на което "Дневник" е медиен партньор, ще се проведе на 21 април в Първо студио на Българското национално радио в София.Идеята на организаторите е да предизвикат емпатия и да пречупят предразсъдъците към определени групи хора и професии. Докато повечето формати с лектори канят гости с кариера и определени обществени и други успехи, говорещите на "ХОРА, които обикновено не говорят пред ХОРА" са такива, които "ходят по същите улици, каквито и публиката".Всяка история ще бъде представена за около 8 минути чрез разказ от първо лице. Точните участници все още не са ясни, но засега от "ХОРА, които обикновено не говорят пред ХОРА" разкриват, че сред тях ще има професорка по химия, преживяла войната, тийнейджърка, търсеща себе си в гимназиалната джунгла и йерархия, както и чужденец, който ще разкаже защо е избрал България.Идеята за събитието идва, след като организаторите посещават подобен ивент в чужбина. "Бяхме на събитие извън България и толкова силно ни въздейства, че решихме, че е важно и тук да се случват такива неща, за да живеем по-добре едни с други. Имаме малко време и страхотни истории, надяваме се хората, които обикновено не говорят, да превъзмогнат страха си, защото трябва да бъдат чути", казва Ави Барух, който е един от организаторите. People Who Usually Don’t Lecture вече се провежда в Ню Йорк, Сан Франциско, Буенос Айрес, Израел, а тази година София се присъединява към новите градове заедно с Мумбай, Чикаго и Лондон."ХОРА, които обикновено не говорят пред ХОРА" е на 21 април от 19:00 часа в Първо студио на Българското национално радио в София.Повече за проекта можете да видите тук , както и в страниците във Facebook