Правителство форсира процедурата за евентуално купуване на още F-16

Въпреки че страната се намира в политическа криза, не е ясно кога ще има редовно правителство и актуализиран бюджет, служебният военен министър Георги Панайотов изненадващо е ускорил работата по подготовка на документите за евентуално закупуване на още осем изтребителя F-16 Block 70 от САЩ. Това става ясно от неговия отговор на парламентарно питане, отправено от депутата от ГЕРБ Христо Гаджев. Отбранителното ведомство се готви да изпрати до Вашингтон т.нар. Letter of Request for Letter of Offer and Acceptance (LoR for LOA) - писмо-заявка за подготовка на проектодоговор, в което ще има "прецизна разбивка на стойностите по компоненти, системи, услуги и т.н.", тоест колко точно би струвало придобиването на следващата партида бойни самолети, се разбира от изложението на Панайотов. Това обаче не означава, че подобен договор може да бъде подписан в близките месеци.

Министърът изрично подчертава, че "LoR for LOA е необвързващ документ за правителството на България и от него няма да се породят правни и/или финансови ангажименти за страната ни." Според ръководителя на отбранителното ведомство отговорът на САЩ ще бъде готов в рамките на 6-8 месеца и ще послужи за получаване на достоверна информация за цени и срокове за плащане и доставка, която да бъде използвана в процеса на подготовка на проекта за инвестиционен разход (ПИР). Преди да бъде приведен в изпълнение и евентуално да се преговаря със САЩ за подписване договор, въпросният ПИР трябва да бъде одобрен от Народното събрание. През парламента трябва да мине след това и двустранното междудържавно споразумение по въпроса между София и Вашингтон т.е. последната дума дали страната ни да купи още осем изтребителя и на каква цена ще е в ръцете на следващото политическо мнозинство (каквото и да е то и когато бъде сглобено). И за да не бъде обвинен, че завещава на наследника си милиарден договор, Панайотов излезе със специално изявление по темата, според което "служебното правителство нито води, нито има правомощия да води преговори за закупуване на нови осем изтребителя F-16 Block 70." От военното министерство уточняват, че в проекта за актуализация на бюджет 2021 г. също не се предвиждат никакви разходи за закупуване на нови изтребители.

Според министър Панайотов причината за настоящата активизация на тема "нови бойни самолети" е, че още през август миналата година министерство на отбраната по времето на кабинета "Борисов 3" е изпратило до САЩ подобно запитване, наречено Letter of Request for Price and Availability или LоR for P&A. Данните в него обаче били доста общи, с валидност до 15.12.2021 г., като изрично било посочено, че информацията е индикативна и не се препоръчва да се използва за бюджетни цели. И тъй като вероятността проекта за инвестиционен разход за втората партида F-16 да стигне до Народното събрание преди средата на декември е близка до нула, от министерството са решили да изпратят ново запитване, което вече да е с по-сериозен характер. От ведомството на Панайотов аргументират хода си с твърдението, че цените на оръжейните системи непрекъснато се вдигат, а също така и че производителя на изтребители Lockheed Martin подготвял промяна в конфигурацията на самолетите, касаеща катапултните кресла на пилотите, заради което страната ни може да се окаже с два различни варианта на F-16 Block 70. Според военните от една страна това може да застраши сигурността на пилотите, а от друга да оскъпи обслужването на самолетите.