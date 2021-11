Големите военни разходи няма да подминат и новата власт

Американският генерал от резерва Бен Ходжис, ръководил сухопътните сили на САЩ в Европа, също застъпва тезата, че новият стратегически план на НАТО би трябвало да доведе до по-голяма кохерентност на съюзническата колективна отбрана, което означава повече ресурси именно в района на Черно море. "За мен това е регионът, където е по-вероятно да пламне конфликт, отколкото в Прибалтика", коментира бившият военачалник. Индикациите, че ген. Ходжис може би има право, продължиха да идват и през тази седмица: във вторник черноморският флот на Русия отново организира голямо учение по унищожаване на вражески морски цели в отговор на това, че в региона пристигнаха два щатски военни кораба - флагманът на Шести американски флот USS Mount Whitney и ракетния разрушител USS Porter. По този повод руският президент Владимир Путин многозначително коментира, че руските моряци са можели да наблюдават американците "с биноклите си или през мерниците на своите отбранители системи".

Колко ще ни струва новата "студена война"

Дрънкането на оръжие край акваторията на страната ни почти сигурно ще даде тласък на няколко отдавна забавяни проекта за модернизацията на българската армия. Първите индикации, че това ще се случи дори в близките месеци, след като бъде сформиран нов парламент и правителство, дойдоха още по времето на управлението на служебното правителство. На първо място това безспорно е проектът за закупуване на втора "полуескадрила" от още 8 изтребителя F-16 Block 70. В края на лятото служебният военен министър Георги Панайотов изпрати до Вашингтон т.нар. Letter of Request for Letter of Offer and Acceptance (LoR for LOA) - писмо-заявка за подготовка на проектодоговор, в което има "прецизна разбивка на стойностите по компоненти, системи, услуги и т.н.", тоест колко точно би струвало придобиването на следващата партида бойни самолети.

Според ръководителя на военното ведомство отговорът на САЩ трябва да дойде в рамките на 6-8 месеца, тоест бъдещите управляващи ще бъдат "зарадвани" с американска обвързваща оферта за още изтребители през пролетта на следващата година. Така че който и да дойде на власт, изненадващо ще получи проформа-фактура от Пентагона за поне 2.2 млрд. лв. (толкова струваха първите 8 бойни самолета), а най-вероятно и повече, тъй като по времето на кабинета "Борисов 3" щатските изтребители бяха поръчани с минимални боекомплекти, предназначени предимно за охрана на въздушното пространство. Добрата новина е, че САЩ обещават плащането да може да стане поне на две вноски.