Онлайн платформата "ДарПазар" – пазаруване с кауза

По определението на своите създатели това е място за пазаруване с кауза. Онлайн платформата "ДарПазар" е съвместна инициатива на екипите на "Аксенчър България" и Български център за нестопанско право (БЦНП), а иначе казано, това е място, където можете да намерите стоки, предмети, услуги, които социални предприемачи предлагат, за да постигнат своите мисии. Всяка покупка оттам означава подкрепа за конкретна човешка съдба, за развитие на идея, опазване на природата и животните. От друга страна, чрез тази платформа социални предприемачи - малки и големи, ще могат да стигнат до повече хора, да разкажат за смислените неща, които правят, и да намерят съмишленици.



Платформата стартира на 4 декември, а предколедният период е идеалното време за начало на един проект, създаден с благотворителна мисия. Освен това на сайта вече могат да се намерят значителен брой ръчно изработени коледни подаръци, коледни картички, играчки за елха, свещи и други предмети с коледен дух. Могат да се намерят също така подаръци за деца и възрастни – пъзели, книжки с приказки и за оцветяване, образователни игри и т.н., а също и преживявания – като месене на хляб за двама, работилници за деца и др.



Компанията "Аксенчър" участва в проекта с техническата изработка и поддържането на платформата, а БЦНП осъществява връзката със социалните предприятия и комуникацията на платформата. Мисията на фондация БЦНП е да подкрепя развитието на средата за неправителствените организации в България, да могат хората свободно да се сдружават и да развиват инициативите си. Една от програмите на БЦНП е "Предприемачество за нестопански организации", която насърчава и подпомага развитието на бизнеса с кауза като един от начините за постигане на устойчивост в решенията за значими социални проблеми.



За "Аксенчър" (Accenture) това е поредният социалноотговорен проект, в който тази голяма международна компания влага своя специфичен опит в областта на дигиталните услуги, прилагани в пресечната точка на бизнеса и технологиите, за да помогне на клиентите си да подобрят представянето си. Компанията има дългогодишен опит в повече от 40 индустрии и всички сектори на бизнеса, около 469 000 служители в повече от 120 държави и държи на имиджа си на лидер в иновациите за подобряване на начина, по който хората живеят и работят.



За спецификата на проекта "ДарПазар" и за корпоративната социална отговорност разговаряме с Петър Торнев, представител на мениджмънта на компанията "Аксенчър", прекия ръководител на проекта Ирина Тончева и главния разработчик на платформата Тони Танчевски.

Петър Торнев



Петър Торнев e заместник-директор на Технологичния център на "Аксенчър" в България. Работи в IT сферата повече от 15 години. Завършил е "Компютърни системи и технологии" в Техническия университет - Варна. Става възпитаник на Harvard Business School, след като завършва програмата за Leadership Development през 2015 г. В момента завършва EMBA в Американския университет в България. Интересува се от трансформация в образованието и усъвършенстване на лидерския потенциал в България. Допринася за развитието на стратегии и иновативни решения в облачните технологии, киберсигурност, онлайн търговията, както и за прилагането на политики, свързани с културното, възрастовото и половото разнообразие в компаниите.



Ирина Тончева



Старши бизнес анализатор, чиито основни отговорности са да изгради връзка между клиента и екипите по разработка, като извлича изискванията и целите на клиента и дефинира функционалната част на софтуерното решение. Ирина има повече от 8 години опит в тази сфера в различни индустрии. Тя е пряк ръководител по проекта "ДарПазар" и признава, че това е един от най-значимите проекти, по които е работила.



Тони Танчевски



Разработчик интернет приложения (web developer), чиято задача е създаването на добре проектиран и ефективен код. Освен от изграждането на функционалности той залага и на изграждане на добра визия, която да подхожда на конкретния бизнес и да повишава имиджа му. "ДарПазар" е проект, в който той обединява функционалност и семпла визия, която да въздейства на потребителите и да печели доверието им.

Изграждането на платформата "ДарПазар" не е единична проява на корпоративна социална отговорност. Напротив, това е начинът, по който компанията "Аксенчър" възприема своето задължение и принос към по-устойчива социална среда, в която всеки човек може свободно да покаже своите способности и да бъде успешен в своите начинания.Създаването на електронната платформа "ДарПазар" дава възможност на социалните предприятия в България да предлагат онлайн своите продукти и да предоставят услуги, подкрепящи различни социални каузи. От своя страна всеки клиент може да избере своята кауза, без да се налага да събира информация от различни източници."ДарПазар" се различава значително от онлайн търговците, тъй като фокусът е насочен към благотворителност.Платформата не цели импулсивна покупка, напротив, основна цел на "ДарПазар" е да изгради емоционална връзка между клиента и каузата, която той е избрал да подкрепи и да бъде съпричастен към нея.Едно от големите предимства на "ДарПазар" е, че всеки може да я достъпи, независимо от локацията му. Често хората, които искат да подкрепят каузи, го правят най-вече в града, в който живеят. "ДарПазар" ще даде възможност да подкрепяме хора от цяла България по всяко време.При създаването на "ДарПазар" трябваше да се съобразим с много по-различни тип критерии в сравнение с критериите, които имат най-големите онлайн търговци в света. Платформата трябва да е удобна и лесна за управление, тъй като съдържанието се управлява изцяло от самите социални предприятия – хора, които нямат задълбочените познания и средства на e-commerce света. Разходите по поддръжката на платформата трябва да са сведени до минимум, за да може събраните средства да се използват изцяло за подкрепа на каузите.Вярвам, че "ДарПазар" ще набере бързо популярност в дигиталния свят, в който живеем и ще ни напомня ежедневно, че всъщност човешките постъпки и взаимоотношения ни правят по-добри!Идеята на тази платформа е да обвърже бизнеса с каузата. Именно със средствата от закупуването на стоки и/или услуги от "ДарПазар" потребителите всъщност даряват и подкрепят нечия човешка съдба. Сигурен съм, че големите брандове също подпомагат и даряват част от своята печалба, но идеята на техните онлайн магазините е предимно да акумулират приходи от продажби насочени към крайни клиенти, създавайки продукти, които удовлетворяват нуждите на техните клиенти. "ДарПазар" също е ориентиран към крайния потребител, но без да създава необходимост и без да търси, от какво се нуждае той. Идеята на тази платформа е да удовлетворява и подкрепя хора в нужда и всяка покупка да я превръща в дарение.По-рано през 2019 г. компанията осъществи инициативата Jump to IT - много успешната програма, в която хора без работа и без техническо образование и опит преминаха през обучение, за да бъдат наети в компании в IT индустрията. Изключително успешна инициатива, която приключи със завидни резултати - 86% от хората намериха заетост в бранша веднага след завършване на обучението.В глобален аспект компанията има дългогодишни традиции в осъществяването на социално отговорни проекти чрез предлагане и реализиране на иновативни високо технологични решения. Част от последно реализираните в тази насока инициативи са например използването на Big Data за предотвратяване на високата детска смъртност в някой Щати в САЩ (Using Big Data to Address Infant Mortality); или разработване на приложение за Android, E-Healthworker, което да спомогне за подобряването на здравеопазването на децата в труднодостъпни райони (E-Healthworker: Innovating to Improve Child Health in Hard-to-reach Areas). Също така създаването на изкуствен интелект, който помага на възрастни хора за подобряване на тяхното физическо и ментално състояние, чрез използване на гласови и зрителни технологии за активиране на видеообаждания, напомняния за лекарства и упражнения. Програмата също така може да даде сигнал на семейство или медицински лица при определени аномалии в поведението (Virtual Homecare: Helping Older Citizens Live Independently). Тези и много други инициативи са част от глобалната социална стратегия на Аксенчър, която ще продължава да се развива в посока подобряване на начина, по който хората живеят и работят, както по света, така и в България.: Силно впечатление ми направи това, че различните социални предприятия са всъщност една сплотена общност, обединени в развитието на социалното предприемачество в България.В света на търговията, в който работим ежедневно, конкуренцията е много голяма и агресивна и понякога човешките взаимоотношения остават на заден план. Социалните предприятия в България освен, че подкрепят благотворителни каузи, са всъщност едно голямо семейство и всяко едно от тях е винаги готово да подаде ръка на другите до себе си.По време на работата ми по проекта се изненадах и колко много социални предприятия има в България и научих за разнообразни каузи, които подкрепят. "ДарПазар" ще даде възможност чрез още един канал тази информация да достига до все по-голяма аудитория!Да, даже го поръчах в първия ден, в който пуснахме официално платформата - коледни картички, изработени по рисунки на децата от Карин Дом - Варна, и художничката Стели Чакърова.Избрах този продукт, защото средствата подпомагат терапията на децата със специални нужди в Карин дом. Освен това ще мога да подаря картичките на близките ми хора, именно покрай един от най-светите празници Коледа и да ги запозная и направя съпричастни с "ДарПазар".Забелязах, че изборът на продукти се увеличава скоростно всеки ден, което изключително много ме радва.Продуктът, който си избрах, е Керамична чаша за чай и кафе "Африканката". Зная, че който и продукт да избера всъщност правя дарение. Отпивайки от тази чаша и гледайки я на бюрото ми, тя ще ми напомня, че трябва да бъдем по-добри, все по-милосърдни и да се смиляваме над човешките нужди все по-често.Аз съм радостен, че моята покупка ще дари и подкрепи талантливо момче, лишено от родителска грижа да поеме по своя път на развитието.