Професия: Шрифтов дизайнер

Криста Радоева

© Цветелина Белутова

Казват, че шрифтовете имат свой собствен език и създават различно усещане - могат да бъдат традиционни и дори скучни, със строга визия или с по-модерен и изчистен изказ, но могат да бъдат и нестандартни и крещящи. Изкуството на шрифта става все по-важно в динамично развиващото се съвременно информационно общество, а качествените шрифтове с изразена класа и идентичност стават все по-нужни за всеки дизайнерски проект.



Дизайнерът на шрифтове е човекът, който стои зад логиката и закономерностите в дългия процес по създаването им. Въоръжен със знания, талант, въображение и търпение, той обмисля всеки детайл, рисува всяка буква, изпипва и тества всяка функция, за да гарантира безупречна работа на шрифта.



Изкуството на шрифта в неговите два аспекта - шрифтов дизайн и типография - се преподава и в България (в Националната художествена академия), и в чужбина. Знанията за историята, теорията, практиката и технологията на шрифтовото изкуство са необходимо, но недостатъчно условие за успешна реализация в професията на шрифтовия дизайнер. Нужни са също умения за работа със специализиран софтуер, както и по графичен дизайн.



Завършилите такава специалност могат да бъдат свободно практикуващи художници, арт директори, художествени редактори, лого дизайнери, калиграфи, летъринг артисти, експерти в областта на визуалните графични изкуства. Но мнозина предпочитат да работят като шрифтови дизайнери заради удовлетворението от визуалното въздействие на създадения авторски шрифт, както и заради относително високите парични приходи, които професията би могла да донесе.

Визитка



Криста Радоева е завършила бакалавърска степен "Графичен дизайн" в Колежа за изкуства и дизайн Central Saint Martins в Лондон и магистратура "Шрифтов дизайн" (Type and Media) в Кралската академия по изкуствата в Хага. Носител на Catalyst Award на Обществото на любителите на типографията (SOTA) за млад талант в областта на шрифтовия дизайн. Работила е пет години в лондонско студио за шрифтове. От две години е в България и отскоро работи като дизайнер на шрифтове на свободна практика. Лектор е на престижни конференции като тази на Международната асоциация на типографите (ATypI) Серебро набора и TypeCon. В България помага на колегата си Борил Караиванов в организирането на конференцията "Типофест", както и участва в проекти за цел популяризирането и ползването на българската форма на кирилицата. Води работилници и лекции в областта на шрифтовия дизайн, дизайна на кирилица, калиграфия и летъринг в България, Великобритания, САЩ, Холандия, Швейцария.

Моята професия

Повечето хора не се замислят, че шрифтовете, които ползваме всеки ден на компютъра си, които четем в книги и списания, които виждаме на реклами, върху опаковки и навсякъде около нас, всъщност са създадени от хора - шрифтови дизайнери. Те рисуват всяка буква, изпипват всеки детайл и тестват всяка функция, за да може шрифтът да работи толкова безупречно, че хората да не се замислят за това. В последните 10 години шрифтовата индустрия се разраства с изключителна скорост, предлаганите шрифтове на пазара са милиони. Благодарение на развитието на технологиите почти всеки човек, притежаващ компютър, би могъл да стане шрифтов дизайнер. Това си има и добри, и лоши страни. Професията е лесно достъпна в началото, но за да си успешен, трябва да работиш много усърдно, да имаш оригинални идеи и винаги да се стремиш към усъвършенстване. Мисля, че човек лесно разбира дали това е професията за него. Тя изисква толкова време и търпение, че ако не я обичаш, много бързо ти омръзва. Такива са моите наблюдения върху млади дизайнери, които идват на обучение и още на втория ден осъзнават, че е много по-сложно, отколкото да нарисуваш 4-5 красиви букви. Но ако искаш професия, която има повече стойност от краткосрочните проекти по графичен дизайн, и имаш желание никога да не спираш да се учиш на нови неща, със сигурност си струва да опиташ шрифтовия дизайн.

Моето образование

Завършила съм бакалавърска степен "Графичен дизайн" в Лондон, а след това магистратура "Шрифтов дизайн" Type and Media в Хага. И двете бяха една изключително добра подготовка за кариерата ми. Научих се на основите на дизайна, типографията, историята на шрифта, калиграфията, рисуването и дигитализирането. Научих се и да работя денонощно без почивка, месеци наред. Дипломният ми проект за магистратурата беше създаването на авторско шрифтово семейство. Благодарение на него успях след завършване да спечеля първите си проекти на свободна практика.

Университетите, където човек може да получи формално образование по шрифт са малко, но напоследък стават все повече. Най-известните са в Кралската академия по изкуствата в Хага, Нидерландия, в Университета Рединг, Великобритания, в Амиен, Франция. Ако имате мотивацията, времето и възможностите да посвети една година изцяло на това, силно го препоръчвам. Няма по-добра подготовка.

Но имам и много колеги, които не са учили точно такава специалност. В днешно време има много книги, онлайн ресурси, конференции, работилници и курсове. С желание и практика човек може да научи много. Ако на някого му се иска да се пробва в шрифтовия дизайн, препоръчвам да потърси някоя интензивна работилница, където за една или две седмици може да пробва, преди да се хвърли в професия, която не познава добре.

Моят път дотук

Може да се каже, че винаги съм искала да се занимавам с изкуство и дизайн, но след завършването на гимназията не бях много сигурна какво точно. Заминах да уча подготвителна година по "Изкуство и дизайн" в Лондон, защото това ми позволяваше за кратко време да пробвам голяма част от предмети и специалности, да експериментирам и да мога да направя по-добро решение за бъдещето си. Там осъзнах, че ме влече именно графичният дизайн. Продължих образованието си в сферата на визуалната комуникация, като проектите ми постепенно се концентрираха върху печатната графика, калиграфията и типографията. Винаги ме е интригувало как визуалната репрезентация на една дума или текст влияе на този, който го чете. Именно с това се занимава типографията. По време на последната година моят учител по типография ме окуражи да започна да създавам собствени шрифтове и да потърся такава магистратура. Родителите ми бяха малко притеснени от моя избор, те дори нямаха идея, че такава професия съществува и как изобщо се изкарват пари с нея. Но след магистратурата много бързо успях да намеря реализация и реално оттогава вече 7 години се занимавам само и единствено с типография и шрифтове.

Моите задачи и отговорности

Изработването на шрифт преминава през много фази. Започва се с идеята за нов шрифт - това може да е в отговор на конкретна поръчка от клиент или пък да е нов продукт. Аз лично скицирам идеите си грубо на ръка, ползвайки черни маркери и коректор. На ръка е много по-лесно да експериментираш, има повече свобода. Пък и това е най-забавната част от работата. След това избраните идеи се дигитализират на компютър в специализиран софтуер и се допълват всички букви, цифри, символи, които могат да са 200, но могат и да надвишават 2000 Продължава се с определянето на отстоянията между всички букви и символи. Много хора не се замислят, че за да може един шрифт да изглежда балансирано в комбинации от думи, трябва някой да е прекарал дни или дори седмици в това да нагласи разстоянията между буквите във всички комбинации. След това целият този процес се повтаря, за да се добавят допълнителни начертания (например Bold, Italic, Light). Накрая идва и техническата част. Тъй като шрифтът реално се доставя до клиента като вид софтуер, неговите функции трябва да бъдат тествани на множество операционни системи, дизайн програми и екрани.

Нужните умения и опит

Познанията по типография и графичен дизайн са абсолютно задължителни. Шрифтовите дизайнери създават продукт, който се ползва най-вече от други дизайнери. Затова няма как да създаваш качествени шрифтове, без да имаш идея как се ползват

те

.

Калиграфия и рисуване на ръка според

мен също са много важни. Макар и по-голямата част от работата ни да е пред компютъра, този опит дава

основата на добрия шрифт.

Феноменално търпение и концентрация - изработването на един шрифт отнема месеци или дори години, изисква системна работа, вглеждане в най-малките детайли, доста повторения и проверки. Ако това звучи скучно и сте от хората, които предпочитат кратки и бързи проекти, изобщо не се замисляйте да ставате шрифтов дизайнер.

Моите предизвикателства

Колкото и странно да звучи, най-голямото предизвикателство е това да откриеш най-подходящата форма на всяка буква в шрифта, по който работиш. Вариантите са безкрайни.

Другите предизвикателства обикновено са свързани с постоянно променящите се технологии и технически изисквания към шрифта, който трябва да функционира без грешка.

Моето удовлетворение

Аз съм перфекционист с професия, в която много се цени вниманието към детайла. Щастлива съм всеки път когато достигна до правилната форма на даден елемент. Истинско удовлетворение ми носи да видя шрифтовете ми да се ползват. Това значи, че съм си свършила работата добре и съм успяла да създам шрифт, който е нужен и полезен.

Заплащането

Аз започнах кариерата си в чужбина и с чуждестранни клиенти. Там началните доходи бяха около 2200 евро на месец. Много зависи дали се работи във фирма на заплата или на свободна практика. С опита и допълнителни умения

(като например познания по различни писмени

с

истеми или Python програмиране) заплащането може да се повиши. При свободната практика основните доходи идват не само от работа с конкретни клиенти, а и от продаването на лицензи за ползване на шрифтовете. С времето, когато дизайнерът обогати каталога с авторски шрифтове, които да предлага и лицензира, това дава възможност за още по-добри приходи.

Моите планове за развитие

След 5 години работа в лондонско студио за шрифтове отскоро се върнах към свободната практика. Сега основната ми цел е да развивам собствените си идеи и сама да намирам нови клиенти и проекти. От две години се върнах в България и се надявам, че и на родния пазар фирмите ще започнат да ценят добрия дизайн и типографията и ще започнат да се интересуват от авторски шрифтове.

Винаги съм искала да създам шрифт, който да поддържа няколко писмености. Аз вече работя с кирилица и гръцки, но много ми се иска да обогатя познанията си с обучение за дизайн на арабски шрифтове. Техните шрифтове са много по-сложни и тези умения със сигурност ще ми помогнат в намиране на нови проекти.

Моите източници на информация

Шрифтовите дизайнери са известни с манията си по книгите. Мога да изброя някои от най-ценните, които всеки шрифтов дизайнер има и е отварял десетки пъти: 'The elements of typographic style' - Robert Bringhurst; 'Type Now' - Fred Smeijers, 'Type and Typography' - Phil Baines and Catherine Dixon, 'While you're reading' и 'Theory of type design' на Gerard Unger'.

Колекционирам стари каталози с всякакви шрифтове, надписи, калиграфия, декоративни букви - те често служат за вдъхновение.

Следя и няколко различни блога и списания, защото се стремя да съм в час с последните тенденции в дизайна: It's Nice That, Eye Magazine, Creative Review, Typographica, TypeNotes, AIGA Eye on Design, Design Week.

Търсени умения



- Образование и/или опит в дизайна на шрифтове

- Работа със специализиран софтуер (Glyphs, Robofont, Metrics Machine)

- Умения по графичен дизайн и работа с основните дизайн програми (InDesign, Illustrator, Photoshop)

- Голям бонус: Работа с различни писмености: кирилица, гръцки, арабски

- Отлични комуникативни и презентационни умения и способност за работа в екип

- Голям бонус: Python програмиране и техническа насоченост

Посещавам и колкото се може повече лекции, конференции и работилници, свързани с професията. Най-добрият източник в България е "Типофест", по време на който се организират единствената конференция в България, посветена на шрифта и типографията, и редица други работилници, изложби и събития.