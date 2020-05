Професия: Дигитален маркетинг

Ина Тончева, съосновател на The Indigitals и трейнър в "Телерик академия" с дългогодишен маркетинг опит в компании като Chaos Group, Progress и Telerik

Има над 13 години опит в областта на дигиталния маркетинг, предимно в компании от технологичния сектор като Chaos Group, Progress и Telerik. Преди основаването на The Indigitals Ина заема ръководни маркетинг позиции, свързани със създаването и управлението на дигитално съдържание и кампании, продуктово позициониране и холистични маркетинг стратегии. Завършила е "Бизнес администрация" в Американския университет в България.

The Indigitals

The Indigitals

Моята професия

Дигиталният маркетинг помага на компаниите да получат повече видимост в дигиталното пространство и да бъдат намирани от потребители, които търсят или дори все още не търсят техния продукт или услуга.

Професията специалист по дигитален маркетинг (или дигитален маркетолог) е много перспективна, тъй като всички бизнеси днес се нуждаят от онлайн присъствие - както тези, които вече имат развит дигитален маркетинг, така и тези, които досега са били предимно офлайн. Следователно нуждата от такива специалисти расте.

Бих я препоръчала поради

три

основни причини:

Моето образование

Завършила съм "Бизнес администрация" в Американския

у

ниверситет в България, но професията си учих, работейки. Преди 15 години дигиталният маркетинг и неговите различни дисциплини тепърва се зараждаха и всички учехме заедно и в движение. Днес нещата са много канализирани, оформиха се специализирани профили, като например дигитална реклама, маркетинг чрез съдържание, имейл маркетинг, оптимизация за търсачки и т.н.

" Телерик академия

"

предлагат програма за допълнително развитие,

където аз и мои колеги, също така практикуващи активно професията, преподаваме. На 27 април започва второто издание на програмата, която е насочена към действащи маркетолози и специалисти в производни сфери, целящи да изведат кариерата си до следващо ниво, както и към собственици на бизнес и компании, които искат да използват ефективно възможностите на дигиталния маркетинг.

Моят път дотук

Най-напред работих две години в маркетинг отдела на веригата Germanos, където правехме така наречения в момента традиционен маркетинг - телевизия, радио, външна реклама. Но така или иначе основата, на която стъпват различните среди, в които комуникираме продукти и услуги, е една и съща. След това започнах работа в Telerik, беше вълнуващо, всичко беше ново и непознато, а хората бяха страхотни. Работата ме увлече и оттогава не ми е минавало през ум да си сменя професията. През годините натрупах опит във всички дисциплини на дигиталния маркетинг и как те работят заедно, което ми позволява бързо да идентифицирам пропуски и възможности. От една страна, никога не ми доскуча, от друга, с времето започнах да навързвам по-голямата картинка на нещата и ми стана дори по-интересно. Сега способността да меря дигиталния пулс на дадена компания бързо и точно много ми помага в ролята ми на консултант и преподавател.

Моите задачи и отговорности

Обикновено първо отварям Google Analytics, за да видя дали всичко е наред с трафика, дали не се е случило нещо необичайно, как се представят платените реклами и последните блог постове, които сме публикували. Често пиша съдържание или редактирам чуждо, като мисля едновременно за яснотата на идеята, чистотата на езика и оптимизацията спрямо начина, по който потребителите търсят в Google по темата. Също толкова често анализирам данни от различни софтуерни системи и инструменти. Обикновено на месечна база правя оценка на резултатите. По всички проекти работя заедно с дизайнери, често с продуктови мениджъри, програмисти или колеги маркетолози. Обичам този микс от мислене, писане, създаване на визуални материали, числа и анализ.

Нужните умения и опит

В зависимост от нивото на позицията чисто професионалните умения са различни. Но има няколко базови качества, които са задължителни:

Моите предизвикателства

Данните никога не са пълни или идеални. Системите, които използваме, често не работят както очакваме. Целите понякога са непостижими. Писането може да бъде фрустриращо. Никой не ти дава наготово информацията или материалите, които са ти необходими, за да си свършиш работата. Хипотезите и експериментите ти могат да се провалят. И вероятно различни хора ще се опитват да се месят в работата ти, защото погрешно смятат, че маркетингът е интуитивен.

Това е реалността. За да можеш да я управляваш успешно, според мен трябва да прегърнеш идеята, че всичко се движи под краката ти непрестанно и че нищо не е идеално, но това не е лошо. Твоята работа е да правиш най-доброто от това, с което разполагаш.

Моето удовлетворение

Дигиталният аспект на маркетинга позволява със съответните системи и инструменти да измерваме директно резултатите от работата ни. За нас това може да означава посещения на сайта, на коя позиция е сайт

ът

ни за дадена ключова дума, онлайн продажби, регистрации за събитие, колко хора са отворили изпратения имейл. Това прави работата ни изключително увлекателна. Най-голямо удоволствие ми доставя, когато можем да покажем с числа как дадена идея, превърната в кампания, е донесла измерими резултати. Често пъти нямам търпение да видя на сутринта резултатите от това, което сме пуснали вчера или миналата седмица. Това е този аспект на игра, който споменах по-рано и който ми доставя удоволствие.

Обичам и процеса на измисляне на творческо решение на даден проблем. Също така преподавам професията си, което е изключително зареждащо за мен.

Заплащането

Възнаграждението зависи много от стажа, от индустрията, от компетентността, както и от способността на работодателя да я оцени. В контекста на различните видове маркетинг дисциплини тя е добре платена, особено след натрупването на известен стаж.

Моите планове

Много са ми интересни приложенията на технологии, свързани с изкуствен интелект в работата ни. Например създаване на профил на идеалния клиент, базиран на съществуващи данни, а не на предположения и гадаене. Това е услуга, която в момента разработваме в нашата консултантска агенция.

Моите източници на информация



Абонирана съм само за два блога, които бих препоръчала на всеки от професията ни:

Когато

и

Последната книга, свързана с работата ми, която прочетох и много силно ме впечатли, е "Lost and Founder: A Painfully Honest Field Guide to the Startup World" на основателя на Moz - Ранд Фишкин. Друга любима книга от този жанр е Rework на Jason Fried и David Heinemeier Hansson.